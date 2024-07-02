Депутаты думы Сургута выбрали мэра

Депутаты выбрали главу Сургута (ХМАО). Им стал спикер городской думы Максим Слепов, передает журналист URA.RU из зала заседаний.
«Депутаты проголосовали за спикера думы Слепова. В его поддержку выступили все 19 присутствующих в зале народных избранников», — сообщает корреспондент агентства.
Соперники Слепова — завхоз местного филиала ЮГУ Евгений Скрябин и директор принадлежащей депутату окружной думы Михаилу Сердюку компании-девелопера «ДСК-1» Денис Третьяков не смогли получить большинство голосов. За них не проголосовал ни однин депутат.
Инаугурация нового главы города состоится 5 июля. Планируется, что в этот же день Слепов сложит полномочия спикера думы, а депутаты выберут нового председателя.
Ранее URA.RU писало о том, что внутриполитический блок ХМАО «зачистил»»» списки кандидатов на пост мэра Сургута. У фаворита окружных властей, согласованного врио губернатора Русланом Кухаруком, не осталось сильных соперников.
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