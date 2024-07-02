02 июля 2024

Депутаты думы Сургута выбрали мэра

Мэром Сургута стал спикер городской думы Слепов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутские депутаты поддержали кандидатуру председателя думы Максима Слепова
Сургутские депутаты поддержали кандидатуру председателя думы Максима Слепова Фото:
новость из сюжета
Выборы мэра Сургута

Депутаты выбрали главу Сургута (ХМАО). Им стал спикер городской думы Максим Слепов, передает журналист URA.RU из зала заседаний.

«Депутаты проголосовали за спикера думы Слепова. В его поддержку выступили все 19 присутствующих в зале народных избранников», — сообщает корреспондент агентства.

Соперники Слепова — завхоз местного филиала ЮГУ Евгений Скрябин и директор принадлежащей депутату окружной думы Михаилу Сердюку компании-девелопера «ДСК-1» Денис Третьяков не смогли получить большинство голосов. За них не проголосовал ни однин депутат.

Инаугурация нового главы города состоится 5 июля. Планируется, что в этот же день Слепов сложит полномочия спикера думы, а депутаты выберут нового председателя.

Ранее URA.RU писало о том, что внутриполитический блок ХМАО «зачистил»»» списки кандидатов на пост мэра Сургута. У фаворита окружных властей, согласованного врио губернатора Русланом Кухаруком, не осталось сильных соперников.

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Депутаты выбрали главу Сургута (ХМАО). Им стал спикер городской думы Максим Слепов, передает журналист URA.RU из зала заседаний. «Депутаты проголосовали за спикера думы Слепова. В его поддержку выступили все 19 присутствующих в зале народных избранников», — сообщает корреспондент агентства. Соперники Слепова — завхоз местного филиала ЮГУ Евгений Скрябин и директор принадлежащей депутату окружной думы Михаилу Сердюку компании-девелопера «ДСК-1» Денис Третьяков не смогли получить большинство голосов. За них не проголосовал ни однин депутат. Инаугурация нового главы города состоится 5 июля. Планируется, что в этот же день Слепов сложит полномочия спикера думы, а депутаты выберут нового председателя. Ранее URA.RU писало о том, что внутриполитический блок ХМАО «зачистил»»» списки кандидатов на пост мэра Сургута. У фаворита окружных властей, согласованного врио губернатора Русланом Кухаруком, не осталось сильных соперников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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