Орбан рассказал о своем разговоре с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил установить временное прекращение огня на Украине для начала переговоров с Россией, однако президент Украины Владимир Зеленский не поддержал эту инициативу. Об этом Орбан сообщил журналистам.
«У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», — рассказал Виктор Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche. Так он ответил на вопрос журналиста о реакции Зеленского на предложении о прекращении огня.
Виктор Орбан уточнил, что у Зеленского был неудачный опыт с прекращением огня в прошлом, которое, по мнению украинского лидера, не принесло пользы стране. Несмотря на это, Орбан выразил надежду на продолжение диалога с Киевом по этому вопросу.
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