02 июля 2024

Орбан рассказал о своем разговоре с Зеленским

Орбан: предложение о прекращении огня на Украине не понравилось Зеленскому
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Орбан встретился с Владимиром Зеленским 2 июля Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил установить временное прекращение огня на Украине для начала переговоров с Россией, однако президент Украины Владимир Зеленский не поддержал эту инициативу. Об этом Орбан сообщил журналистам.

«У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», — рассказал Виктор Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche. Так он ответил на вопрос журналиста о реакции Зеленского на предложении о прекращении огня.

Виктор Орбан уточнил, что у Зеленского был неудачный опыт с прекращением огня в прошлом, которое, по мнению украинского лидера, не принесло пользы стране. Несмотря на это, Орбан выразил надежду на продолжение диалога с Киевом по этому вопросу.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил установить временное прекращение огня на Украине для начала переговоров с Россией, однако президент Украины Владимир Зеленский не поддержал эту инициативу. Об этом Орбан сообщил журналистам. «У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», — рассказал Виктор Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche. Так он ответил на вопрос журналиста о реакции Зеленского на предложении о прекращении огня. Виктор Орбан уточнил, что у Зеленского был неудачный опыт с прекращением огня в прошлом, которое, по мнению украинского лидера, не принесло пользы стране. Несмотря на это, Орбан выразил надежду на продолжение диалога с Киевом по этому вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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