Орбан рассказал о своем разговоре с Зеленским

Орбан: предложение о прекращении огня на Украине не понравилось Зеленскому

03 июля 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан встретился с Владимиром Зеленским 2 июля Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил установить временное прекращение огня на Украине для начала переговоров с Россией, однако президент Украины Владимир Зеленский не поддержал эту инициативу. Об этом Орбан сообщил журналистам. «У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», — рассказал Виктор Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche. Так он ответил на вопрос журналиста о реакции Зеленского на предложении о прекращении огня. Виктор Орбан уточнил, что у Зеленского был неудачный опыт с прекращением огня в прошлом, которое, по мнению украинского лидера, не принесло пользы стране. Несмотря на это, Орбан выразил надежду на продолжение диалога с Киевом по этому вопросу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил установить временное прекращение огня на Украине для начала переговоров с Россией, однако президент Украины Владимир Зеленский не поддержал эту инициативу. Об этом Орбан сообщил журналистам. «У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», — рассказал Виктор Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche. Так он ответил на вопрос журналиста о реакции Зеленского на предложении о прекращении огня. Виктор Орбан уточнил, что у Зеленского был неудачный опыт с прекращением огня в прошлом, которое, по мнению украинского лидера, не принесло пользы стране. Несмотря на это, Орбан выразил надежду на продолжение диалога с Киевом по этому вопросу.