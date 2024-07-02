02 июля 2024

В РФ общепит обяжут проходить регулярные санитарные проверки

«Известия»: Союз потребителей РФ предложил проверять общепиты каждые три года
© Служба новостей «URA.RU»
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В России предложили размещать итоги проверок заведений общепита на их витринах Фото:

Союз потребителей РФ предложил обязать предприятия общественного питания и производителей продуктов проходить санитарные проверки Роспотребнадзора каждые три года. По их итогам результаты должны быть размещены на виду в кафе и ресторанах. Соответствующую инициативу намерены закрепить законодательно.

«На практике речь идет об оценке производства на соблюдение обязательных требований к чистоте, которые в целом предъявляют к производству и его сотрудникам. Это касается хранения продуктов, соблюдения температурных режимов при их изготовлении, наличия санитарных книжек у работников, состояния воды», — цитируют слова председателя союза Петра Шелища «Известия».

Предложение Союза потребителей РФ следует на фоне недавних случаев массового отравления ботулизмом, вызванных употреблением готовой еды. Поправки должны быть закреплены в законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О защите прав потребителей». Авторы инициативы подчеркивают: подобные меры уже практикуются зарубежом и могут стать эффективным инструментом для улучшения контроля качества в РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в России ужесточили закон о контроле за алкоголем. Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, ужесточающий продажу такой продукции в магазинах, размещенных в многоквартирных домах.

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Союз потребителей РФ предложил обязать предприятия общественного питания и производителей продуктов проходить санитарные проверки Роспотребнадзора каждые три года. По их итогам результаты должны быть размещены на виду в кафе и ресторанах. Соответствующую инициативу намерены закрепить законодательно. «На практике речь идет об оценке производства на соблюдение обязательных требований к чистоте, которые в целом предъявляют к производству и его сотрудникам. Это касается хранения продуктов, соблюдения температурных режимов при их изготовлении, наличия санитарных книжек у работников, состояния воды», — цитируют слова председателя союза Петра Шелища «Известия». Предложение Союза потребителей РФ следует на фоне недавних случаев массового отравления ботулизмом, вызванных употреблением готовой еды. Поправки должны быть закреплены в законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О защите прав потребителей». Авторы инициативы подчеркивают: подобные меры уже практикуются зарубежом и могут стать эффективным инструментом для улучшения контроля качества в РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в России ужесточили закон о контроле за алкоголем. Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, ужесточающий продажу такой продукции в магазинах, размещенных в многоквартирных домах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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