В России участились случаи заражения болезнью Лайма

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости боррелиозом в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника Белоусову Челябинск, осторожно клещи
В Роспотребнадзоре назвали регионы, где чаще всего фиксируют укусы клещей Фото:

Заболеваемость боррелиозом (болезнь Лайма) в России увеличилась по сравнению с прошлым годом, тогда как показатели заражения клещевым вирусным энцефалитом остаются в пределах среднемноголетних значений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Среди регионов, где чаще всего диагностируют заболевания, вызванные укусами клещей, — Свердловская и Кемеровская области, Пермский край и Удмуртия. В 2024 году в медорганизации из-за укусов клещей уже обратилось более 319 тысяч граждан», — цитируют статистику ведомства «Известия».

Издание отмечает, что эта цифра меньше, чем за аналогичную дату прошлого года — тогда число обращений превышало 329 тысяч. Несмотря на рост случаев боррелиоза, ситуация с энцефалитом не превышает среднемноголетних значений.

Ранее россиян предупредили о распространении в РФ «клещей-монстров» из Европы. Членистоногие разновидности Hyalomma уже обнаружены в Испании, Италии, Великобритании, ФРГ и Швеции.

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Заболеваемость боррелиозом (болезнь Лайма) в России увеличилась по сравнению с прошлым годом, тогда как показатели заражения клещевым вирусным энцефалитом остаются в пределах среднемноголетних значений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «Среди регионов, где чаще всего диагностируют заболевания, вызванные укусами клещей, — Свердловская и Кемеровская области, Пермский край и Удмуртия. В 2024 году в медорганизации из-за укусов клещей уже обратилось более 319 тысяч граждан», — цитируют статистику ведомства «Известия». Издание отмечает, что эта цифра меньше, чем за аналогичную дату прошлого года — тогда число обращений превышало 329 тысяч. Несмотря на рост случаев боррелиоза, ситуация с энцефалитом не превышает среднемноголетних значений. Ранее россиян предупредили о распространении в РФ «клещей-монстров» из Европы. Членистоногие разновидности Hyalomma уже обнаружены в Испании, Италии, Великобритании, ФРГ и Швеции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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