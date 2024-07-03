В России участились случаи заражения болезнью Лайма

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости боррелиозом в России

03 июля 2024 в 06:28 Размер текста - 17 +

В Роспотребнадзоре назвали регионы, где чаще всего фиксируют укусы клещей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заболеваемость боррелиозом (болезнь Лайма) в России увеличилась по сравнению с прошлым годом, тогда как показатели заражения клещевым вирусным энцефалитом остаются в пределах среднемноголетних значений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «Среди регионов, где чаще всего диагностируют заболевания, вызванные укусами клещей, — Свердловская и Кемеровская области, Пермский край и Удмуртия. В 2024 году в медорганизации из-за укусов клещей уже обратилось более 319 тысяч граждан», — цитируют статистику ведомства «Известия». Издание отмечает, что эта цифра меньше, чем за аналогичную дату прошлого года — тогда число обращений превышало 329 тысяч. Несмотря на рост случаев боррелиоза, ситуация с энцефалитом не превышает среднемноголетних значений. Ранее россиян предупредили о распространении в РФ «клещей-монстров» из Европы. Членистоногие разновидности Hyalomma уже обнаружены в Испании, Италии, Великобритании, ФРГ и Швеции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заболеваемость боррелиозом (болезнь Лайма) в России увеличилась по сравнению с прошлым годом, тогда как показатели заражения клещевым вирусным энцефалитом остаются в пределах среднемноголетних значений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «Среди регионов, где чаще всего диагностируют заболевания, вызванные укусами клещей, — Свердловская и Кемеровская области, Пермский край и Удмуртия. В 2024 году в медорганизации из-за укусов клещей уже обратилось более 319 тысяч граждан», — цитируют статистику ведомства «Известия». Издание отмечает, что эта цифра меньше, чем за аналогичную дату прошлого года — тогда число обращений превышало 329 тысяч. Несмотря на рост случаев боррелиоза, ситуация с энцефалитом не превышает среднемноголетних значений. Ранее россиян предупредили о распространении в РФ «клещей-монстров» из Европы. Членистоногие разновидности Hyalomma уже обнаружены в Испании, Италии, Великобритании, ФРГ и Швеции.