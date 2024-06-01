Врач предупредил о распространении в РФ «клещей-монстров» из Европы

Жителей России предостерегли от «клещей-монстров» разновидности Hyalomma, которые уже обнаружены в Испании, Италии, Великобритании, ФРГ и Швеции. О высоком риске появления таких паразитов рассказал заслуженный врач РФ Андрей Осипов.
«Первые случаи конго-крымской геморрагической лихорадки и лихорадки Западного Нила были в России в Волгоградской и Астраханской областях еще в 1998 году. Там были такие комары, и у нас в Домодедовской больнице были примеры заражения. Поэтому шанс достаточно высокий», — цитирует Осипова интернет-издание Life.
Эксперт подчеркивает, что укусы этих больших и агрессивных клещей могут привести к серьезным заболеваниям. Таким как клещевой тиф, геморрагическая лихорадка и энцефалит.
Ранее URA.RU рассказывало, как уберечься от клещей и что делать при укусе. Отдельный материал агентство посвятило тому, что такое клещевой боррелиоз, и почему он опасней энцефалита.
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