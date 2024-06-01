01 июня 2024

Врач предупредил о распространении в РФ «клещей-монстров» из Европы

Врач Осипов: клещи-монстры Hyalomma рискуют появиться в Подмосковье
© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ
Клещи вида Hyalomma могут принести с собой опасные заболевания Фото:

Жителей России предостерегли от «клещей-монстров» разновидности Hyalomma, которые уже обнаружены в Испании, Италии, Великобритании, ФРГ и Швеции. О высоком риске появления таких паразитов рассказал заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

«Первые случаи конго-крымской геморрагической лихорадки и лихорадки Западного Нила были в России в Волгоградской и Астраханской областях еще в 1998 году. Там были такие комары, и у нас в Домодедовской больнице были примеры заражения. Поэтому шанс достаточно высокий», — цитирует Осипова интернет-издание Life.

Эксперт подчеркивает, что укусы этих больших и агрессивных клещей могут привести к серьезным заболеваниям. Таким как клещевой тиф, геморрагическая лихорадка и энцефалит.

Ранее URA.RU рассказывало, как уберечься от клещей и что делать при укусе. Отдельный материал агентство посвятило тому, что такое клещевой боррелиоз, и почему он опасней энцефалита.

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Жителей России предостерегли от «клещей-монстров» разновидности Hyalomma, которые уже обнаружены в Испании, Италии, Великобритании, ФРГ и Швеции. О высоком риске появления таких паразитов рассказал заслуженный врач РФ Андрей Осипов. «Первые случаи конго-крымской геморрагической лихорадки и лихорадки Западного Нила были в России в Волгоградской и Астраханской областях еще в 1998 году. Там были такие комары, и у нас в Домодедовской больнице были примеры заражения. Поэтому шанс достаточно высокий», — цитирует Осипова интернет-издание Life. Эксперт подчеркивает, что укусы этих больших и агрессивных клещей могут привести к серьезным заболеваниям. Таким как клещевой тиф, геморрагическая лихорадка и энцефалит. Ранее URA.RU рассказывало, как уберечься от клещей и что делать при укусе. Отдельный материал агентство посвятило тому, что такое клещевой боррелиоз, и почему он опасней энцефалита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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