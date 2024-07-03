В розыск объявили основателя «Липецкого станкостроительного предприятия»

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Данные Владимира Петрова находятся базе МВД Фото:

Основатель «Липецкого станкостроительного предприятия» (ЛСП) Владимир Петров в возрасте 77 лет объявлен в розыск. Его данные теперь находятся в электронной базе МВД.

«В международный розыск объявлен 77-летний основатель Липецкого станкостроительного предприятия Владимир Петров», — передает данные МВД «Коммерсант». ЛСП стало объектом уголовного расследования по факту хищения бюджетных средств, выделенных компании «Станкопром» для создания серийного производства станкоинструментальной продукции.

По данным газеты, подозрения касаются пропажи нескольких миллионов рублей. Владимир Петров, который ранее находился под подпиской о невыезде, покинул страну в конце мая. Свой выезд он не согласовал с органами следствия, несмотря на предыдущую практику уведомления о своих поездках за границу для лечения.

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Основатель «Липецкого станкостроительного предприятия» (ЛСП) Владимир Петров в возрасте 77 лет объявлен в розыск. Его данные теперь находятся в электронной базе МВД. «В международный розыск объявлен 77-летний основатель Липецкого станкостроительного предприятия Владимир Петров», — передает данные МВД «Коммерсант». ЛСП стало объектом уголовного расследования по факту хищения бюджетных средств, выделенных компании «Станкопром» для создания серийного производства станкоинструментальной продукции. По данным газеты, подозрения касаются пропажи нескольких миллионов рублей. Владимир Петров, который ранее находился под подпиской о невыезде, покинул страну в конце мая. Свой выезд он не согласовал с органами следствия, несмотря на предыдущую практику уведомления о своих поездках за границу для лечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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