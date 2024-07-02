02 июля 2024

В зоне проведения СВО погиб житель ЯНАО

Житель ЯНАО Дмитрий Король погиб в зоне СВО при исполнении служебного долга
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Боец погиб при исполнении служебного долга на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб житель Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Король. Он умер во время исполнения военного долга. Об этом сообщила администрация района.

«Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Дмитрия Короля. Будучи до конца верным своей стране и воинской присяге, он останется для нас примером мужества и чести. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества», — написала администрация в telegram-канале.

Мужчина погиб при исполнении служебного долга на СВО. Дмитрий был помощником гранатометчика мотострелкового полка в звании рядового.

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Во время спецоперации на Украине погиб житель Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Король. Он умер во время исполнения военного долга. Об этом сообщила администрация района. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Дмитрия Короля. Будучи до конца верным своей стране и воинской присяге, он останется для нас примером мужества и чести. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества», — написала администрация в telegram-канале. Мужчина погиб при исполнении служебного долга на СВО. Дмитрий был помощником гранатометчика мотострелкового полка в звании рядового.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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