Четыре беспилотника ВСУ уничтожены в Брянской области

03 июля 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

После атаки украинских БПЛА в Брянской области никто не пострадал, заявил Богомаз Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Брянскую область пытались атаковать четыре украинских беспилотник, все они были уничтожены силами российской армии. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз. «Четыре вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем telegram-канале . Уточняется, что по одному дрону было сбито в Комаричском и Трубчевском районах, еще два — над Карачевским районом. Губернатор Брянской области отметил, что на месте проводят работу оперативники. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Ранее сообщалось, что над территорией России были уничтожены 11 дронов Киева ночью 2 июля. Четыре из них были ликвидированы над Белгородской областью, четыре — над Брянской областью, а три — над полуостровом Крым, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Брянскую область пытались атаковать четыре украинских беспилотник, все они были уничтожены силами российской армии. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз. «Четыре вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Уточняется, что по одному дрону было сбито в Комаричском и Трубчевском районах, еще два — над Карачевским районом. Губернатор Брянской области отметил, что на месте проводят работу оперативники. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Ранее сообщалось, что над территорией России были уничтожены 11 дронов Киева ночью 2 июля. Четыре из них были ликвидированы над Белгородской областью, четыре — над Брянской областью, а три — над полуостровом Крым, пишет «Национальная служба новостей».