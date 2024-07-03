В Эстонии Орбана после поездки на Украину обвинили в работе на Кремль

ERR: Орбан посетил Украину в качестве посланника Кремля

03 июля 2024 в 08:55 Размер текста - 17 +

В Эстонии Виктора Орбана (на фото слева) назвали посланником Кремля и уличили в сотрудничестве с Дональдом Трампом Фото: Владимир Зеленский/https://x.com/ZelenskyyUa новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Эстонии утверждают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ездил к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, как посланник Кремля. Также эстонская телерадиовещательная компания ERR связывает желание венгерского премьера урегулировать конфликт с тесным сотрудничеством Орбана и экс-президента США Дональда Трампа. «Он [Виктор Орбан] отправился туда как представитель Евросоюза, чтобы передать послание, но на самом деле такого послания от Евросоюза нет. И, к сожалению, он оказался кремлевским посланником. Он все больше и больше пытается сыграть на том, что Венгрия играет одну из ведущих ролей в Европе. То, что он хочет побыстрее достичь мира, связано с вероятным избранием Дональда Трампа на пост президента США. Тогда тандем Орбан-Трамп начнет работать», — прокомментировал визит премьера эксперт по безопасности Эстонии Калев Стойческу. Новость по теме Прекращение огня и переговоры с Россией, соглашение с Украиной: что еще предложил Орбан Зеленскому Виктор Орбан прибыл на Украину 2 июля с рабочим визитом. Он предложил Киеву прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Однако Зеленский отказался от его предложения, поскольку украинская сторона будет добиваться урегулирования конфликта с помощью саммитов мира, которые инициирует Киев. Несмотря на это, Орбан сохраняет надежду на продолжение диалога с Украиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Эстонии утверждают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ездил к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, как посланник Кремля. Также эстонская телерадиовещательная компания ERR связывает желание венгерского премьера урегулировать конфликт с тесным сотрудничеством Орбана и экс-президента США Дональда Трампа. «Он [Виктор Орбан] отправился туда как представитель Евросоюза, чтобы передать послание, но на самом деле такого послания от Евросоюза нет. И, к сожалению, он оказался кремлевским посланником. Он все больше и больше пытается сыграть на том, что Венгрия играет одну из ведущих ролей в Европе. То, что он хочет побыстрее достичь мира, связано с вероятным избранием Дональда Трампа на пост президента США. Тогда тандем Орбан-Трамп начнет работать», — прокомментировал визит премьера эксперт по безопасности Эстонии Калев Стойческу. Виктор Орбан прибыл на Украину 2 июля с рабочим визитом. Он предложил Киеву прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Однако Зеленский отказался от его предложения, поскольку украинская сторона будет добиваться урегулирования конфликта с помощью саммитов мира, которые инициирует Киев. Несмотря на это, Орбан сохраняет надежду на продолжение диалога с Украиной.