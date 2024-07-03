В Эстонии Орбана после поездки на Украину обвинили в работе на Кремль

В Эстонии утверждают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ездил к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, как посланник Кремля. Также эстонская телерадиовещательная компания ERR связывает желание венгерского премьера урегулировать конфликт с тесным сотрудничеством Орбана и экс-президента США Дональда Трампа.
«Он [Виктор Орбан] отправился туда как представитель Евросоюза, чтобы передать послание, но на самом деле такого послания от Евросоюза нет. И, к сожалению, он оказался кремлевским посланником. Он все больше и больше пытается сыграть на том, что Венгрия играет одну из ведущих ролей в Европе. То, что он хочет побыстрее достичь мира, связано с вероятным избранием Дональда Трампа на пост президента США. Тогда тандем Орбан-Трамп начнет работать», — прокомментировал визит премьера эксперт по безопасности Эстонии Калев Стойческу.
Виктор Орбан прибыл на Украину 2 июля с рабочим визитом. Он предложил Киеву прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Однако Зеленский отказался от его предложения, поскольку украинская сторона будет добиваться урегулирования конфликта с помощью саммитов мира, которые инициирует Киев. Несмотря на это, Орбан сохраняет надежду на продолжение диалога с Украиной.
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В Эстонии утверждают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ездил к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, как посланник Кремля. Также эстонская телерадиовещательная компания ERR связывает желание венгерского премьера урегулировать конфликт с тесным сотрудничеством Орбана и экс-президента США Дональда Трампа. «Он [Виктор Орбан] отправился туда как представитель Евросоюза, чтобы передать послание, но на самом деле такого послания от Евросоюза нет. И, к сожалению, он оказался кремлевским посланником. Он все больше и больше пытается сыграть на том, что Венгрия играет одну из ведущих ролей в Европе. То, что он хочет побыстрее достичь мира, связано с вероятным избранием Дональда Трампа на пост президента США. Тогда тандем Орбан-Трамп начнет работать», — прокомментировал визит премьера эксперт по безопасности Эстонии Калев Стойческу. Виктор Орбан прибыл на Украину 2 июля с рабочим визитом. Он предложил Киеву прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Однако Зеленский отказался от его предложения, поскольку украинская сторона будет добиваться урегулирования конфликта с помощью саммитов мира, которые инициирует Киев. Несмотря на это, Орбан сохраняет надежду на продолжение диалога с Украиной.