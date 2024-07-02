Прекращение огня и переговоры с Россией, соглашение с Украиной: что еще предложил Орбан Зеленскому

Орбан: вопрос мира на Украине будет главным в течение ближайшего полугода

02 июля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан предложил Владимиру Зеленскому ускорить мирные переговоры Фото: Владимир Зеленский/https://x.com/ZelenskyyUa новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые с начала СВО прибыл в Киев с визитом. Он посетил украинскую столицу для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Подробнее о визите венгерского политика в Украину — в материале URA.RU. Предложение о прекращении огня Новость по теме Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией Во время своего визита в Киев Орбан обратился к Зеленскому с предложением рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Политик считает, что такой шаг может способствовать ускорению процесса достижения мира. Премьер-министр Венгрии также подчеркнул стратегическую важность мира для всех европейских стран. Он заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председателя Совета ЕС. «Я думаю, это самый важный вопрос для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства — вопрос войны и мира между Россией и Украиной», — сказал Виктор Орбан во время встречи. Видеозапись с мероприятия опубликовал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Цели визита Орбана в Украину Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь с визитом на Украине, выразил намерение обсудить пути оказания помощи как Украине, так и венгерскому населению, проживающему на ее территории. Он подчеркнул значимость гуманитарной поддержки и стремление к миру в регионе. «Цель моего визита — это вопрос, как мы можем помочь Украине в ближайшие шесть месяцев… Мы выступаем за мир, и я хотел бы понять <…> ваше мнение по поводу шансов на мир», — заявил Орбан. Он подчеркнул, что считает это своей миссией. В ходе своего визита Орбан выразил оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования. Он высоко оценил возможность обсуждения этих вопросов напрямую с украинской стороной, благодаря чему можно лучше понять потребности и ожидания обеих стран. Глобальное соглашение о сотрудничестве Орбан также выразил намерение закрыть все предыдущие споры и сосредоточиться на будущем двусторонних отношений между Венгрией и Украиной. Он подчеркнул стремление к подписанию глобального соглашения о сотрудничестве. Новость по теме Орбан впервые с начала СВО прибыл в Киев: цель прибытия, отношение Орбана к России «Мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими нашими соседними странами. Мы будем принимать участие в модернизации украинской экономики согласно нашим возможностям и для этого хотим дать соответствующие условия», — заявил премьер Венгрии. Политик выразил надежду, что его визит в Киев способствует решению двусторонних вопросов, включая те, которые связаны с правами венгерского меньшинства в Закарпатье. Орбан также подтвердил готовность Венгрии продолжать оказывать помощь украинским беженцам и вносить вклад в модернизацию экономики Украины. Ранее сообщалось о прибытии премьер-министра Венгрии в Киев. Это первый визит политика на Украину с начала СВО. О цели прибытия и отношении Орбана к России в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые с начала СВО прибыл в Киев с визитом. Он посетил украинскую столицу для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Подробнее о визите венгерского политика в Украину — в материале URA.RU. Во время своего визита в Киев Орбан обратился к Зеленскому с предложением рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Политик считает, что такой шаг может способствовать ускорению процесса достижения мира. Премьер-министр Венгрии также подчеркнул стратегическую важность мира для всех европейских стран. Он заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председателя Совета ЕС. «Я думаю, это самый важный вопрос для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства — вопрос войны и мира между Россией и Украиной», — сказал Виктор Орбан во время встречи. Видеозапись с мероприятия опубликовал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь с визитом на Украине, выразил намерение обсудить пути оказания помощи как Украине, так и венгерскому населению, проживающему на ее территории. Он подчеркнул значимость гуманитарной поддержки и стремление к миру в регионе. «Цель моего визита — это вопрос, как мы можем помочь Украине в ближайшие шесть месяцев… Мы выступаем за мир, и я хотел бы понять <…> ваше мнение по поводу шансов на мир», — заявил Орбан. Он подчеркнул, что считает это своей миссией. В ходе своего визита Орбан выразил оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования. Он высоко оценил возможность обсуждения этих вопросов напрямую с украинской стороной, благодаря чему можно лучше понять потребности и ожидания обеих стран. Орбан также выразил намерение закрыть все предыдущие споры и сосредоточиться на будущем двусторонних отношений между Венгрией и Украиной. Он подчеркнул стремление к подписанию глобального соглашения о сотрудничестве. «Мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими нашими соседними странами. Мы будем принимать участие в модернизации украинской экономики согласно нашим возможностям и для этого хотим дать соответствующие условия», — заявил премьер Венгрии. Политик выразил надежду, что его визит в Киев способствует решению двусторонних вопросов, включая те, которые связаны с правами венгерского меньшинства в Закарпатье. Орбан также подтвердил готовность Венгрии продолжать оказывать помощь украинским беженцам и вносить вклад в модернизацию экономики Украины. Ранее сообщалось о прибытии премьер-министра Венгрии в Киев. Это первый визит политика на Украину с начала СВО. О цели прибытия и отношении Орбана к России в материале URA.RU.