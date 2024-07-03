Хиллари Клинтон призвала украинцев воевать ради победы Байдена

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала украинцев идти в наступление на фронте ради победы действующего американского лидера Джо Байдена на президентских выборах. Об этом она заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.
«Вы должны продвигаться вперед как можно лучше, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена», — заявила Хиллари. Пранк блогеры опубликовали на своем rutube-канале.
Она также назвала кандидата в президенты США Дональда Трампа «опасным человеком, который плох для США и остального мира». И согласилась объединиться с фейковым Порошенко, чтобы найти компромат на Трампа.
Ранее в США прошли предвыборные дебаты Байдена и Трампа. После этого конгрессмен-демократ из Техаса Ллойд Доггетт призвал Байдена не участвовать в президентских выборах в ноябре. По его мнению, у американского лидера практически нет шансов победить Трампа.
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