Хиллари Клинтон призвала украинцев воевать ради победы Байдена

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Хиллари Клинтон. Сток
Клинтон хочет найти компромат на Трампа Фото:

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала украинцев идти в наступление на фронте ради победы действующего американского лидера Джо Байдена на президентских выборах. Об этом она заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«Вы должны продвигаться вперед как можно лучше, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена», — заявила Хиллари. Пранк блогеры опубликовали на своем rutube-канале.

Она также назвала кандидата в президенты США Дональда Трампа «опасным человеком, который плох для США и остального мира». И согласилась объединиться с фейковым Порошенко, чтобы найти компромат на Трампа.

Ранее в США прошли предвыборные дебаты Байдена и Трампа. После этого конгрессмен-демократ из Техаса Ллойд Доггетт призвал Байдена не участвовать в президентских выборах в ноябре. По его мнению, у американского лидера практически нет шансов победить Трампа.

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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала украинцев идти в наступление на фронте ради победы действующего американского лидера Джо Байдена на президентских выборах. Об этом она заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко. «Вы должны продвигаться вперед как можно лучше, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена», — заявила Хиллари. Пранк блогеры опубликовали на своем rutube-канале. Она также назвала кандидата в президенты США Дональда Трампа «опасным человеком, который плох для США и остального мира». И согласилась объединиться с фейковым Порошенко, чтобы найти компромат на Трампа. Ранее в США прошли предвыборные дебаты Байдена и Трампа. После этого конгрессмен-демократ из Техаса Ллойд Доггетт призвал Байдена не участвовать в президентских выборах в ноябре. По его мнению, у американского лидера практически нет шансов победить Трампа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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