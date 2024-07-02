02 июля 2024

Челябинские сады отдадут сборщикам половину урожая жимолости даром

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы смогут получить половину собранной жимолости даром
Челябинцы смогут получить половину собранной жимолости даром Фото:

Сады в Каслинском районе Челябинской области с 3 июля отдадут даром половину собранных сборщиками ягод жимолости. Как URA.RU рассказала управляющая Ольга Сегаль, условия сохранятся по 7 июля включительно.

«Условия исходят из принципа „50 на 50“. Половину урожая сборщики смогу забрать домой, остальным — поделиться с „Григорьевскими садами“. Жимолость занимает первое место по своим целебным характеристикам», — рассказала Ольга Сегаль.

Собеседница URA.RU добавила, что жимолость рекомендуется к употреблению при различных заболеваниях, включая ожирение, проблемы с потенцией и восстановление после операций. Руководитель подчеркнула, что мероприятие проведут для популяризации здорового образа жизни и пользы ягоды, которая широко известна своими лечебными свойствами.

Сегаль отметила, что проведение самосбора на привлекательных условиях стало возможным благодаря поддержке правительства региона и губернатора Алексея Текслера. Областные власти компенсировали часть понесенных затрат хозяйства на закладку и уход за садами.

Мероприятие пройдет второй год подряд. Чтобы не создавать неудобств сборщикам, их попросили предварительно записаться по телефону. Звонки работники садов будут принимать в течение рабочей смены, распределяя приезжающих по дням проведения акции.

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Сады в Каслинском районе Челябинской области с 3 июля отдадут даром половину собранных сборщиками ягод жимолости. Как URA.RU рассказала управляющая Ольга Сегаль, условия сохранятся по 7 июля включительно. «Условия исходят из принципа „50 на 50“. Половину урожая сборщики смогу забрать домой, остальным — поделиться с „Григорьевскими садами“. Жимолость занимает первое место по своим целебным характеристикам», — рассказала Ольга Сегаль. Собеседница URA.RU добавила, что жимолость рекомендуется к употреблению при различных заболеваниях, включая ожирение, проблемы с потенцией и восстановление после операций. Руководитель подчеркнула, что мероприятие проведут для популяризации здорового образа жизни и пользы ягоды, которая широко известна своими лечебными свойствами. Сегаль отметила, что проведение самосбора на привлекательных условиях стало возможным благодаря поддержке правительства региона и губернатора Алексея Текслера. Областные власти компенсировали часть понесенных затрат хозяйства на закладку и уход за садами. Мероприятие пройдет второй год подряд. Чтобы не создавать неудобств сборщикам, их попросили предварительно записаться по телефону. Звонки работники садов будут принимать в течение рабочей смены, распределяя приезжающих по дням проведения акции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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