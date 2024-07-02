Челябинские сады отдадут сборщикам половину урожая жимолости даром

Сады в Каслинском районе Челябинской области с 3 июля отдадут даром половину собранных сборщиками ягод жимолости. Как URA.RU рассказала управляющая Ольга Сегаль, условия сохранятся по 7 июля включительно.
«Условия исходят из принципа „50 на 50“. Половину урожая сборщики смогу забрать домой, остальным — поделиться с „Григорьевскими садами“. Жимолость занимает первое место по своим целебным характеристикам», — рассказала Ольга Сегаль.
Собеседница URA.RU добавила, что жимолость рекомендуется к употреблению при различных заболеваниях, включая ожирение, проблемы с потенцией и восстановление после операций. Руководитель подчеркнула, что мероприятие проведут для популяризации здорового образа жизни и пользы ягоды, которая широко известна своими лечебными свойствами.
Сегаль отметила, что проведение самосбора на привлекательных условиях стало возможным благодаря поддержке правительства региона и губернатора Алексея Текслера. Областные власти компенсировали часть понесенных затрат хозяйства на закладку и уход за садами.
Мероприятие пройдет второй год подряд. Чтобы не создавать неудобств сборщикам, их попросили предварительно записаться по телефону. Звонки работники садов будут принимать в течение рабочей смены, распределяя приезжающих по дням проведения акции.
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