Чем известен новый мэр Сургута Максим Слепов

Депутаты Сургута (ХМАО) выбрали нового главу города. Им стал председатель думы Максим Слепов, которого, по данным инсайдеров в политическом истеблишменте, поддержал врио губернатора Югры Руслан Кухарук и окружные власти. Журналисты URA.RU собрали все, что известно о новом мэре крупнейшего муниципалитета Югры.
Максим Слепов родился в Волгограде, сейчас ему 50 лет. Вместе с супругой он воспитывает четверых детей. Его жена — дочь руководителя Сургутской филармонии Якова Черняка. До начала избирательной кампании Слепов стал жертвой черного пиара. Его пытались обвинить в наличии у него самого и его родственников (тестя и жены) гражданства недружественного Израиля. Однако пиар-атака не смогла заставить кандидата отказаться от выборов.
Высшее образование Слепов получил в Тюмени. В 1997 году окончил Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело».
Слепов начал строить карьеру с должности врача-нефролога в Окружном кардиологическом диспансере. За четыре года работы получил два повышения. Сначала стал заведующим организационно-методического отдела, а потом заместителем главного врача по маркетингу.
В 2002 году Слепов перешел на другую работу. Занимал должность заместителя директора по общим вопросам Сургутского филиала Окружного фонда обязательного медицинского страхования. Совместно с работой Слепов в эти годы получает второе высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Московском государственном социальном университете, который окончил в 2004 году.
С 2004 повышен в должности до директора Окружного фонда обязательного медицинского страхования. В этой должности Слепов проработает три года. Совместно с работой начинает обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, по программе подготовки руководящих кадров «Президент», в 2005 — 2007 годах — по программе MBA «Мастер делового администрирования». Присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Организация здравоохранения».
С 2007 года и по настоящее время работает главным врачом «Сургутской городской клинической поликлиники № 1». В 2012 году ему присвоена ученая степень «Кандидат медицинских наук».
За время работы был 27 раз удостоен различных наград. В 2022 году Слепова отметили знаком «За заслуги перед городом Сургутом». Имеет почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ.
Ранее URA.RU писало о том, что депутаты Сургута проголосовали за Слепова на выборах главы города. Он получил поддержку всех 19 присутствовавших на заседании депутатов.
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