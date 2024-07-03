Совфед исключил ОСАГО из числа обязательных документов при регистрации машины

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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, извещение, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
Совфед одобрил исключение ОСАГО из списка документов, которые нужны для регистрации авто Фото:

На заседании в Совете Федераций одобрили закон, согласно которому ОСАГО исключается из числа обязательных документов, необходимых во время регистрации транспортного средства. Также теперь владельцы авто могут снимать его с учета ГИБДД сразу, когда захотели его продать.

«Изменениями в закон о безопасности дорожного движения предполагается исключение ОСАГО из перечня обязательных для регистрации ТС документов», — заявили на 571 пленарном заседании Совфеда. Трансляция проходит в группе Совета Федераций во «ВКонтакте».

Также теперь владельцы машин имеют возможность прекратить государственный учет своего авто, если оно находится в розыске как похищенное или угнанное. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Кроме того, при продаже автомобиля владельцы теперь могут снимать его с учета в ГИБДД немедленно. Ранее ожидание составляло 10 дней после обращения в ведомство.

Ранее Госдума также исключила полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации. Депутаты проголосовали за это единогласно.

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На заседании в Совете Федераций одобрили закон, согласно которому ОСАГО исключается из числа обязательных документов, необходимых во время регистрации транспортного средства. Также теперь владельцы авто могут снимать его с учета ГИБДД сразу, когда захотели его продать. «Изменениями в закон о безопасности дорожного движения предполагается исключение ОСАГО из перечня обязательных для регистрации ТС документов», — заявили на 571 пленарном заседании Совфеда. Трансляция проходит в группе Совета Федераций во «ВКонтакте». Также теперь владельцы машин имеют возможность прекратить государственный учет своего авто, если оно находится в розыске как похищенное или угнанное. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Кроме того, при продаже автомобиля владельцы теперь могут снимать его с учета в ГИБДД немедленно. Ранее ожидание составляло 10 дней после обращения в ведомство. Ранее Госдума также исключила полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации. Депутаты проголосовали за это единогласно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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