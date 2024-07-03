Совфед исключил ОСАГО из числа обязательных документов при регистрации машины

На заседании в Совете Федераций одобрили закон, согласно которому ОСАГО исключается из числа обязательных документов, необходимых во время регистрации транспортного средства. Также теперь владельцы авто могут снимать его с учета ГИБДД сразу, когда захотели его продать.
«Изменениями в закон о безопасности дорожного движения предполагается исключение ОСАГО из перечня обязательных для регистрации ТС документов», — заявили на 571 пленарном заседании Совфеда. Трансляция проходит в группе Совета Федераций во «
Также теперь владельцы машин имеют возможность прекратить государственный учет своего авто, если оно находится в розыске как похищенное или угнанное. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Кроме того, при продаже автомобиля владельцы теперь могут снимать его с учета в ГИБДД немедленно. Ранее ожидание составляло 10 дней после обращения в ведомство.
Ранее Госдума также исключила полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации. Депутаты проголосовали за это единогласно.
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