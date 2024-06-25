ОСАГО исключили из перечня обязательных документов при регистрации авто

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года
Полис ОСАГО исключен из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля. Такое решение приняла Государственная Дума РФ 25 июня.
Депутаты проголосовали за закон единогласно. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.
Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года. Изменения внесут в закон «О госрегистрации транспортных средств в РФ».
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