ОСАГО исключили из перечня обязательных документов при регистрации авто

25 июня 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полис ОСАГО исключен из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля. Такое решение приняла Государственная Дума РФ 25 июня. Депутаты проголосовали за закон единогласно. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года. Изменения внесут в закон «О госрегистрации транспортных средств в РФ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полис ОСАГО исключен из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля. Такое решение приняла Государственная Дума РФ 25 июня. Депутаты проголосовали за закон единогласно. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года. Изменения внесут в закон «О госрегистрации транспортных средств в РФ».