ОСАГО исключили из перечня обязательных документов при регистрации авто

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Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года Фото:

Полис ОСАГО исключен из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля. Такое решение приняла Государственная Дума РФ 25 июня.

Депутаты проголосовали за закон единогласно. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года. Изменения внесут в закон «О госрегистрации транспортных средств в РФ».

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Полис ОСАГО исключен из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля. Такое решение приняла Государственная Дума РФ 25 июня. Депутаты проголосовали за закон единогласно. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года. Изменения внесут в закон «О госрегистрации транспортных средств в РФ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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