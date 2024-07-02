В Челябинске будут судить хулиганов, напавших на участника СВО в новогоднюю ночь

Передано в суд уголовное дело в отношении челябинцев, в новогоднюю ночь напавших на компанию, в которой был участник специальной военной операции. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
«По данным следствия, 1 января текущего года во дворе одного из домов Советского района города Челябинска группа молодых людей, состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок, вела себя вызывающе. Молодые люди высказывали оскорбления в адрес местных жителей, а также нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия, потерпевшим, один из которых принимал участие в специальной военной операции», — уточнили в пресс-службе управления СК.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении троих обвиняемых в хулиганстве завершено. Дело передано в суд. Часть вторая статьи 213 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Драка в новогоднюю ночь произошла на фоне бытового конфликта. Пьяные молодые мужчины начали оскорблять компанию, которая ожидала такси. Среди отдыхающих был боец СВО и подруги участников компании, на которых и напали молодые люди.
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