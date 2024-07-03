Россия приостанавливает участие в ПА ОБСЕ

03 июля 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Матвиенко попросила немедленно направить уведомление о приостановке участия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет Федерации поддержал заявление, принятое российским парламентом, о приостановке участия российской делегации в Парламентской Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к профильному комитету с просьбой немедленно направить уведомление о приостановке участия. «Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации ФС РФ в ПА ОБСЕ», — говорится в заявлении. Россия также прекращает платить взносы в бюджет организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Федерации поддержал заявление, принятое российским парламентом, о приостановке участия российской делегации в Парламентской Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к профильному комитету с просьбой немедленно направить уведомление о приостановке участия. «Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации ФС РФ в ПА ОБСЕ», — говорится в заявлении. Россия также прекращает платить взносы в бюджет организации.