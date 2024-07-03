Россия приостанавливает участие в ПА ОБСЕ

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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, матвиенко валентина
Матвиенко попросила немедленно направить уведомление о приостановке участия Фото:

Совет Федерации поддержал заявление, принятое российским парламентом, о приостановке участия российской делегации в Парламентской Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к профильному комитету с просьбой немедленно направить уведомление о приостановке участия.

«Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации ФС РФ в ПА ОБСЕ», — говорится в заявлении. Россия также прекращает платить взносы в бюджет организации.

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Совет Федерации поддержал заявление, принятое российским парламентом, о приостановке участия российской делегации в Парламентской Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к профильному комитету с просьбой немедленно направить уведомление о приостановке участия. «Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации ФС РФ в ПА ОБСЕ», — говорится в заявлении. Россия также прекращает платить взносы в бюджет организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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