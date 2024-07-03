Экс-депутат Госдумы Пашин зарегистрировался на выборы челябинского губернатора

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Заседание правления Челябинской ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Челябинск, пашин виталий
Виталий Пашин решил взять новую высоту политической карьеры Фото:

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР, депутат заксобрания региона Виталий Пашин сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Челябинской области. Об этом сообщили 3 июля URA.RU в региональном отделении партии.

Виталий Пашин предоставил в облизбирком необходимые для регистрации документы и листы поддержки выдвижения.

«Сегодня Челябинская область сталкивается с большим количеством вызовов: нарушение правопорядка мигрантами, ветхие системы ЖКХ, плохая экология и многое другое. Я эти проблемы понимаю, трудностей не боюсь, иду работать для людей. Южноуральцы должны знать: мы верны делу Жириновского», — заявил Пашин после завершения процедуры.

Первым из претендентов представил пакет документов для регистрации в облизбирком действующий глава области Алексей Текслер. Он идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца, в этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». Вторым стал зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев. Третьим пришел в избирательную комиссию либерал-демократ Пашин.

До 4 июля документы необходимо сдать еще трем претендентам. Это Ярослав Щербаков («Яблоко»), Владимир Медведев («Партия пенсионеров») и выдвиженец от КПРФ, депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов.

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Экс-депутат Госдумы от ЛДПР, депутат заксобрания региона Виталий Пашин сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Челябинской области. Об этом сообщили 3 июля URA.RU в региональном отделении партии. Виталий Пашин предоставил в облизбирком необходимые для регистрации документы и листы поддержки выдвижения. «Сегодня Челябинская область сталкивается с большим количеством вызовов: нарушение правопорядка мигрантами, ветхие системы ЖКХ, плохая экология и многое другое. Я эти проблемы понимаю, трудностей не боюсь, иду работать для людей. Южноуральцы должны знать: мы верны делу Жириновского», — заявил Пашин после завершения процедуры. Первым из претендентов представил пакет документов для регистрации в облизбирком действующий глава области Алексей Текслер. Он идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца, в этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». Вторым стал зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев. Третьим пришел в избирательную комиссию либерал-демократ Пашин. До 4 июля документы необходимо сдать еще трем претендентам. Это Ярослав Щербаков («Яблоко»), Владимир Медведев («Партия пенсионеров») и выдвиженец от КПРФ, депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов.
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Ссылки по теме
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