Экс-депутат Госдумы Пашин зарегистрировался на выборы челябинского губернатора

03 июля 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Виталий Пашин решил взять новую высоту политической карьеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-депутат Госдумы от ЛДПР, депутат заксобрания региона Виталий Пашин сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Челябинской области. Об этом сообщили 3 июля URA.RU в региональном отделении партии. Виталий Пашин предоставил в облизбирком необходимые для регистрации документы и листы поддержки выдвижения. «Сегодня Челябинская область сталкивается с большим количеством вызовов: нарушение правопорядка мигрантами, ветхие системы ЖКХ, плохая экология и многое другое. Я эти проблемы понимаю, трудностей не боюсь, иду работать для людей. Южноуральцы должны знать: мы верны делу Жириновского», — заявил Пашин после завершения процедуры. Первым из претендентов представил пакет документов для регистрации в облизбирком действующий глава области Алексей Текслер. Он идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца, в этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». Вторым стал зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев. Третьим пришел в избирательную комиссию либерал-демократ Пашин. До 4 июля документы необходимо сдать еще трем претендентам. Это Ярослав Щербаков («Яблоко»), Владимир Медведев («Партия пенсионеров») и выдвиженец от КПРФ, депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР, депутат заксобрания региона Виталий Пашин сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Челябинской области. Об этом сообщили 3 июля URA.RU в региональном отделении партии. Виталий Пашин предоставил в облизбирком необходимые для регистрации документы и листы поддержки выдвижения. «Сегодня Челябинская область сталкивается с большим количеством вызовов: нарушение правопорядка мигрантами, ветхие системы ЖКХ, плохая экология и многое другое. Я эти проблемы понимаю, трудностей не боюсь, иду работать для людей. Южноуральцы должны знать: мы верны делу Жириновского», — заявил Пашин после завершения процедуры. Первым из претендентов представил пакет документов для регистрации в облизбирком действующий глава области Алексей Текслер. Он идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца, в этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». Вторым стал зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев. Третьим пришел в избирательную комиссию либерал-демократ Пашин. До 4 июля документы необходимо сдать еще трем претендентам. Это Ярослав Щербаков («Яблоко»), Владимир Медведев («Партия пенсионеров») и выдвиженец от КПРФ, депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов.