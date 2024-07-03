Евросоюз хочет заключить контракт с «Газпромом»

03 июля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

ЕС планирует заключить с «Газпромом» новый контракт на поставки газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Евросоюз намерен заключить с российской компанией «Газпром» новый контракт на поставки газа. Произойдет это после истечения договора о транзите российского газа через Украину 31 декабря 2024 года, сообщает немецкая газета Handelsblatt. «Сейчас идут переговоры о том, как можно было бы продлить поставки газа из РФ или нарастить поставки газа из других стран», — передают авторы материала. В ЕС рассматривают несколько вариантов продления поставок газа. Один из них — Евросоюз может заключить новый контракт между «Газпром экспортом» и европейским энергетическим предприятием, которое будет покупать газ на российско-украинской границе, направлять его в ЕС и платить «Оператору газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) за транзит. Однако для этого потребуется согласие Киева. Еще один вариант — нарастить поставки газа из Азербайджана по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Однако проблема заключается в том, что он и так загружен. Ранее в МИД РФ отмечали, что транзит российского природного газа (СПГ) через Украину возобновится в случае спроса со стороны стран Европы. До этого Украина заявляла, что не продлит договор о транзите российского газа в Европу. «Газпром» и украинская компания «Нафтогаз» договорились о продлении транзита российского газа через Украину до конца 2024 года еще в 2019 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз намерен заключить с российской компанией «Газпром» новый контракт на поставки газа. Произойдет это после истечения договора о транзите российского газа через Украину 31 декабря 2024 года, сообщает немецкая газета Handelsblatt. «Сейчас идут переговоры о том, как можно было бы продлить поставки газа из РФ или нарастить поставки газа из других стран», — передают авторы материала. В ЕС рассматривают несколько вариантов продления поставок газа. Один из них — Евросоюз может заключить новый контракт между «Газпром экспортом» и европейским энергетическим предприятием, которое будет покупать газ на российско-украинской границе, направлять его в ЕС и платить «Оператору газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) за транзит. Однако для этого потребуется согласие Киева. Еще один вариант — нарастить поставки газа из Азербайджана по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Однако проблема заключается в том, что он и так загружен. Ранее в МИД РФ отмечали, что транзит российского природного газа (СПГ) через Украину возобновится в случае спроса со стороны стран Европы. До этого Украина заявляла, что не продлит договор о транзите российского газа в Европу. «Газпром» и украинская компания «Нафтогаз» договорились о продлении транзита российского газа через Украину до конца 2024 года еще в 2019 году.