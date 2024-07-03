Евросоюз хочет заключить контракт с «Газпромом»

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ЕС планирует заключить с «Газпромом» новый контракт на поставки газа Фото:

Евросоюз намерен заключить с российской компанией «Газпром» новый контракт на поставки газа. Произойдет это после истечения договора о транзите российского газа через Украину 31 декабря 2024 года, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

«Сейчас идут переговоры о том, как можно было бы продлить поставки газа из РФ или нарастить поставки газа из других стран», — передают авторы материала. В ЕС рассматривают несколько вариантов продления поставок газа.

Один из них — Евросоюз может заключить новый контракт между «Газпром экспортом» и европейским энергетическим предприятием, которое будет покупать газ на российско-украинской границе, направлять его в ЕС и платить «Оператору газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) за транзит. Однако для этого потребуется согласие Киева.

Еще один вариант — нарастить поставки газа из Азербайджана по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Однако проблема заключается в том, что он и так загружен.

Ранее в МИД РФ отмечали, что транзит российского природного газа (СПГ) через Украину возобновится в случае спроса со стороны стран Европы. До этого Украина заявляла, что не продлит договор о транзите российского газа в Европу. «Газпром» и украинская компания «Нафтогаз» договорились о продлении транзита российского газа через Украину до конца 2024 года еще в 2019 году.

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Евросоюз намерен заключить с российской компанией «Газпром» новый контракт на поставки газа. Произойдет это после истечения договора о транзите российского газа через Украину 31 декабря 2024 года, сообщает немецкая газета Handelsblatt. «Сейчас идут переговоры о том, как можно было бы продлить поставки газа из РФ или нарастить поставки газа из других стран», — передают авторы материала. В ЕС рассматривают несколько вариантов продления поставок газа. Один из них — Евросоюз может заключить новый контракт между «Газпром экспортом» и европейским энергетическим предприятием, которое будет покупать газ на российско-украинской границе, направлять его в ЕС и платить «Оператору газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) за транзит. Однако для этого потребуется согласие Киева. Еще один вариант — нарастить поставки газа из Азербайджана по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Однако проблема заключается в том, что он и так загружен. Ранее в МИД РФ отмечали, что транзит российского природного газа (СПГ) через Украину возобновится в случае спроса со стороны стран Европы. До этого Украина заявляла, что не продлит договор о транзите российского газа в Европу. «Газпром» и украинская компания «Нафтогаз» договорились о продлении транзита российского газа через Украину до конца 2024 года еще в 2019 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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