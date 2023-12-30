В МИД России назвали условие для транзита газа по Украине в Европу

МИД: Россия учтет спрос Европы в вопросе транзита газа через Украину

30 декабря 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

При планировании поставок газа будут ориентироваться на работоспособность инфраструктуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Транзит российского природного газа через Украину после 2024 года возобновится при наличии спроса у потребителей из Европы. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. «При планировании поставок природного газа в России принимаются в расчет такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно этой логикой будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита», — сказал Биричевский в интервью РИА Новости. В конце октября 2023 года Украина заявила, что не продлит договор о транзите российского газа в Европу, который истекает к концу 2024 года. Об этом сообщил глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов. По его словам, Киев хотел бы расторгнуть контракт в нынешнее время, однако не может из-за Европы. В августе этого года Украина отказалась вступать в переговоры с РФ по вопросу продления контракта на транспортировку газа.

Транзит российского природного газа через Украину после 2024 года возобновится при наличии спроса у потребителей из Европы. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. «При планировании поставок природного газа в России принимаются в расчет такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно этой логикой будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита», — сказал Биричевский в интервью РИА Новости. В конце октября 2023 года Украина заявила, что не продлит договор о транзите российского газа в Европу, который истекает к концу 2024 года. Об этом сообщил глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов. По его словам, Киев хотел бы расторгнуть контракт в нынешнее время, однако не может из-за Европы. В августе этого года Украина отказалась вступать в переговоры с РФ по вопросу продления контракта на транспортировку газа.