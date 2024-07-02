02 июля 2024

Жители затопленных районов Нижневартовска отказываются от эвакуации

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчане отказываются от эвакуации из-за боязни за имущество
Вартовчане отказываются от эвакуации из-за боязни за имущество Фото:
новость из сюжета
Паводок 2024 в ХМАО

Жители затопленных паводком районов Нижневартовска (ХМАО) отказываются от эвакуации из-за боязни мародеров. Об этом журналисту URA.RU рассказал руководитель группы патрульной службы ГИМС Дмитрий Горбунов. 

«Мало людей, постоянно проживающих на затопленных территориях. У многих из них подтоплены только участки, дома находятся на суше, поэтому в эвакуации нет острой необходимости. Люди отказываются от эвакуации и остаются защищать свои дома и участки от мародеров», — сообщил Горбунов. Несмотря на рейды правоохранителей, вартовчане боятся за участки, которые сейчас в легком доступе для злоумышленников. 

Жители сухих высоких участков, которые отрезаны от города из-за затопленных дорог, чтобы добраться до города, чаще всего используют резиновые лодки. Спасатели в ходе ежедневных рейдов проверяют маломерные суда, которыми пользуются вартовчане. По данным МЧС, нарушения в основном касаются правил безопасности при использовании маломерных судов. Мародеров патрули еще не задерживали.

Ранее URA.RU писало о том, что первые жители Нижневартовска, пострадавшие от паводка, в ближайшее время получат компенсационные выплаты. До 100 тысяч на семью выплатят из регионального бюджета, и 25 тысяч — из городского.

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Жители затопленных паводком районов Нижневартовска (ХМАО) отказываются от эвакуации из-за боязни мародеров. Об этом журналисту URA.RU рассказал руководитель группы патрульной службы ГИМС Дмитрий Горбунов.  «Мало людей, постоянно проживающих на затопленных территориях. У многих из них подтоплены только участки, дома находятся на суше, поэтому в эвакуации нет острой необходимости. Люди отказываются от эвакуации и остаются защищать свои дома и участки от мародеров», — сообщил Горбунов. Несмотря на рейды правоохранителей, вартовчане боятся за участки, которые сейчас в легком доступе для злоумышленников.  Жители сухих высоких участков, которые отрезаны от города из-за затопленных дорог, чтобы добраться до города, чаще всего используют резиновые лодки. Спасатели в ходе ежедневных рейдов проверяют маломерные суда, которыми пользуются вартовчане. По данным МЧС, нарушения в основном касаются правил безопасности при использовании маломерных судов. Мародеров патрули еще не задерживали. Ранее URA.RU писало о том, что первые жители Нижневартовска, пострадавшие от паводка, в ближайшее время получат компенсационные выплаты. До 100 тысяч на семью выплатят из регионального бюджета, и 25 тысяч — из городского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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