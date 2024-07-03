Экс-сотрудник МЧС шесть лет назад спас младенца из-под завалов в Магнитогорске: как это было. Фото, видео

Спасший малыша в Магнитогорске сотрудник Гриценко уволен из МЧС

03 июля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Петр Гриценко спас 10-месячного Ваню Фокина из-под завалов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске Спасатель Петр Гриценко, который достал 10-месячного Ваню Фокина после обрушения подъезда дома в Магнитогорске Челябинской области в декабре 2018 года, уволен из МЧС. Спустя шесть лет после трагедии он вспоминает подробности спасения малыша спустя 36 часов после взрыва газа. URA.RU восстановили хронологию тех страшных минут, когда без вести пропавший грудной ребенок 1 января 2019 года был найден и спасен живым из-под завалов. Все рухнуло мгновенно Взрыв газа в подъезде по проспекту Карла Маркса, 164 произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Часть жителей успели выбежать из дома на улицу, одной из них была мама двоих детей Ольга Фокина. Она успела вынести одного ребенка, а второй, 10-месячный Ваня, остался в кроватке. Бетонные плиты рухнули. Ребенку удалось выжить спустя 35 часов на морозе со сломанной ножкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отца не пускали на поиски В результате ЧП обрушился сначала седьмой, а следом и восьмой подъезд. Младенец появился в списке пропавших без вести одним из первых. В некоторых СМИ рассказывали, что отец Вани вернулся с ночной смены и попытался помочь спасателям, но его не подпускали к завалам, опасаясь обрушений и новых жертв. Тогда он надел куртку-спецовку и смог показать МЧСникам, где мог находиться его сын. Спасатели круглосуточно разбирали завалы, прерываясь только на минуту тишины Фото: Илья Московец © URA.RU Почти двое суток на морозе Ночные температуры в новогодние праздники в Магнитогорске достигали минус 30 градусов, поэтому надежда найти ребенка живым таяла с каждой минутой. Ванечке повезло — при обрушении перекрытий его кроватка встала почти вертикально между бетонными плитами. Малыш был одет в теплую кофту и памперс и укрыт флисовым одеялом. URA.RU подробно рассказывало о поисках малыша и последствиях обрушения здания. Плач ребенка из-под завалов услышали спасатели. «Отодвинули несколько плит, разобрали конструкции, после чего была минута тишины, чтобы услышать, есть ли звуки. Спасатель нашей группы услышал детский плач со стороны, примыкающей к дому», — рассказывал Гриценко. МЧСники боялись не за свои жизни, а за жизнь ребенка, которого могло придавить в любой момент Фото: Илья Московец © URA.RU Несмотря на то что специальные гибкие камеры не смогли увидеть малыша под завалами, собаки подтвердили, что там находится живой человек. Спасатели с трех сторон начали разбирать обломки, при этом опасаясь не за свои жизни, а за жизнь ребенка, если все рухнет. Малыш переставал подавать голос, когда МЧСники объявляли минуту тишины, и реагировал только на звуки. Все время говорили с ним Спасатели все время говорили с ребенком, чтобы он продолжил реагировать на голоса, что позволило быстрее уточнить его местонахождение. Ребенка обнаружили в кроватке за диваном, придавленным плитами так, что подобраться к мальчику можно было только снизу. «Разбирали доски, разрезали, ставили крепежи. И в конце разрезали линолеум, и увидел я личико», — сказал Гриценко. Ванечка был прижат к линолеуму и деревянному полу детской кроваткой и матрасом, благодаря теплой одежде и флисовому одеялу он был отгорожен от ледяной плиты, а голова была зажата дверцей шкафа. Оттуда поступал воздух, и малыш смог дышать. Второй день рождения Спасатель рассказал, что видел сломанную ножку ребенка и доставал его очень аккуратно. К этому времени малыш провел на морозе свыше 35 часов. Кадры, как Гриценко передает малыша на руки медикам и врач бежит с Ванечкой в карету скорой помощи, растрогали сотни тысяч людей, следивших за этой историей. Крик «Живой!» дал людям новую надежду на спасение других, погребенных под завалами. Мальчик оказался шестым спасенным из-под завалов человеком. Гриценко назвал это настоящим новогодним чудом. Ваня Фокин успешно проходит реабилитацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 1 января Ваня Фокин празднует свой второй день рождения. Врачи диагностировали у младенца обморожения и закрытую травму головы, перелом ноги. При рентгене врачи увидели в желудке контрастное вещество и поняли, что ребенок двое суток ел пыль и известку. Мальчик прошел четыре курса реабилитации в магнитогорской, а затем и московской клиниках и полностью выздоровел. В МЧС назвали Ванечку своим крестником и ежегодно поздравляют мальчика с новогодними праздниками. А сам малыш поблагодарил спасателей и собаку, которая почуяла живого человека. Ранее URA.RU сообщало, что Гриценко 7 июня 2024 года был уволен из МЧС с формулировкой «в связи с утратой доверия». Он покинул ведомство в должности полковника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатель Петр Гриценко, который достал 10-месячного Ваню Фокина после обрушения подъезда дома в Магнитогорске Челябинской области в декабре 2018 года, уволен из МЧС. Спустя шесть лет после трагедии он вспоминает подробности спасения малыша спустя 36 часов после взрыва газа. URA.RU восстановили хронологию тех страшных минут, когда без вести пропавший грудной ребенок 1 января 2019 года был найден и спасен живым из-под завалов. Взрыв газа в подъезде по проспекту Карла Маркса, 164 произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Часть жителей успели выбежать из дома на улицу, одной из них была мама двоих детей Ольга Фокина. Она успела вынести одного ребенка, а второй, 10-месячный Ваня, остался в кроватке. Бетонные плиты рухнули. В результате ЧП обрушился сначала седьмой, а следом и восьмой подъезд. Младенец появился в списке пропавших без вести одним из первых. В некоторых СМИ рассказывали, что отец Вани вернулся с ночной смены и попытался помочь спасателям, но его не подпускали к завалам, опасаясь обрушений и новых жертв. Тогда он надел куртку-спецовку и смог показать МЧСникам, где мог находиться его сын. Ночные температуры в новогодние праздники в Магнитогорске достигали минус 30 градусов, поэтому надежда найти ребенка живым таяла с каждой минутой. Ванечке повезло — при обрушении перекрытий его кроватка встала почти вертикально между бетонными плитами. Малыш был одет в теплую кофту и памперс и укрыт флисовым одеялом. URA.RU подробно рассказывало о поисках малыша и последствиях обрушения здания. Плач ребенка из-под завалов услышали спасатели. «Отодвинули несколько плит, разобрали конструкции, после чего была минута тишины, чтобы услышать, есть ли звуки. Спасатель нашей группы услышал детский плач со стороны, примыкающей к дому», — рассказывал Гриценко. Несмотря на то что специальные гибкие камеры не смогли увидеть малыша под завалами, собаки подтвердили, что там находится живой человек. Спасатели с трех сторон начали разбирать обломки, при этом опасаясь не за свои жизни, а за жизнь ребенка, если все рухнет. Малыш переставал подавать голос, когда МЧСники объявляли минуту тишины, и реагировал только на звуки. Спасатели все время говорили с ребенком, чтобы он продолжил реагировать на голоса, что позволило быстрее уточнить его местонахождение. Ребенка обнаружили в кроватке за диваном, придавленным плитами так, что подобраться к мальчику можно было только снизу. «Разбирали доски, разрезали, ставили крепежи. И в конце разрезали линолеум, и увидел я личико», — сказал Гриценко. Ванечка был прижат к линолеуму и деревянному полу детской кроваткой и матрасом, благодаря теплой одежде и флисовому одеялу он был отгорожен от ледяной плиты, а голова была зажата дверцей шкафа. Оттуда поступал воздух, и малыш смог дышать. Спасатель рассказал, что видел сломанную ножку ребенка и доставал его очень аккуратно. К этому времени малыш провел на морозе свыше 35 часов. Кадры, как Гриценко передает малыша на руки медикам и врач бежит с Ванечкой в карету скорой помощи, растрогали сотни тысяч людей, следивших за этой историей. Крик «Живой!» дал людям новую надежду на спасение других, погребенных под завалами. Мальчик оказался шестым спасенным из-под завалов человеком. Гриценко назвал это настоящим новогодним чудом. 1 января Ваня Фокин празднует свой второй день рождения. Врачи диагностировали у младенца обморожения и закрытую травму головы, перелом ноги. При рентгене врачи увидели в желудке контрастное вещество и поняли, что ребенок двое суток ел пыль и известку. Мальчик прошел четыре курса реабилитации в магнитогорской, а затем и московской клиниках и полностью выздоровел. В МЧС назвали Ванечку своим крестником и ежегодно поздравляют мальчика с новогодними праздниками. А сам малыш поблагодарил спасателей и собаку, которая почуяла живого человека. Ранее URA.RU сообщало, что Гриценко 7 июня 2024 года был уволен из МЧС с формулировкой «в связи с утратой доверия». Он покинул ведомство в должности полковника.