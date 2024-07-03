Министр энергетики РФ Цивилев встретился с врио губернатора ХМАО

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Сергей Цивилев настаивает на развитии новых технологий добычи нефти
Сергей Цивилев настаивает на развитии новых технологий добычи нефти Фото:

Министр энергетики Сергей Цивилев встретился с врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком. Информация об этом опубликована на сайте правительства округа.

Во время встречи Цивилев сообщил о необходимости развивать технологии по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ), доля которых в общей добыче будет в ближайшие годы лишь увеличиваться. «Этот вопрос требует комплексного подхода. Он включает в себя не только технологии по освоению труднодоступных запасов нефти и газа, но также подготовку профессиональных кадров и создание рабочей среды, которая будет способствовать привлечению в регион перспективных специалистов», — цитируют Цивилева на сайте.

Кухарук отметил, что в Югре четверть объемов нефтедобычи приходится на ТРИЗы. Сейчас в округе идет активная работа по разработке «трудной» нефти. «Мы активно используем научны подходы по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти. Сотрудничество ведется с научными институтами в регионе, и с крупными нефтегазовыми компаниями», — сообщил Руслан Кухарук.

Ранее URA.RU сообщало, что министра энергетики РФ Цивилева ждут с визитом в ХМАО и ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился.

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Министр энергетики Сергей Цивилев встретился с врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком. Информация об этом опубликована на сайте правительства округа. Во время встречи Цивилев сообщил о необходимости развивать технологии по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ), доля которых в общей добыче будет в ближайшие годы лишь увеличиваться. «Этот вопрос требует комплексного подхода. Он включает в себя не только технологии по освоению труднодоступных запасов нефти и газа, но также подготовку профессиональных кадров и создание рабочей среды, которая будет способствовать привлечению в регион перспективных специалистов», — цитируют Цивилева на сайте. Кухарук отметил, что в Югре четверть объемов нефтедобычи приходится на ТРИЗы. Сейчас в округе идет активная работа по разработке «трудной» нефти. «Мы активно используем научны подходы по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти. Сотрудничество ведется с научными институтами в регионе, и с крупными нефтегазовыми компаниями», — сообщил Руслан Кухарук. Ранее URA.RU сообщало, что министра энергетики РФ Цивилева ждут с визитом в ХМАО и ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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