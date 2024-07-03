Министр энергетики РФ Цивилев встретился с врио губернатора ХМАО

Министр энергетики Сергей Цивилев встретился с врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком. Информация об этом опубликована на сайте правительства округа.
Во время встречи Цивилев сообщил о необходимости развивать технологии по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ), доля которых в общей добыче будет в ближайшие годы лишь увеличиваться. «Этот вопрос требует комплексного подхода. Он включает в себя не только технологии по освоению труднодоступных запасов нефти и газа, но также подготовку профессиональных кадров и создание рабочей среды, которая будет способствовать привлечению в регион перспективных специалистов», — цитируют Цивилева на сайте.
Кухарук отметил, что в Югре четверть объемов нефтедобычи приходится на ТРИЗы. Сейчас в округе идет активная работа по разработке «трудной» нефти. «Мы активно используем научны подходы по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти. Сотрудничество ведется с научными институтами в регионе, и с крупными нефтегазовыми компаниями», — сообщил Руслан Кухарук.
Ранее URA.RU сообщало, что министра энергетики РФ Цивилева ждут с визитом в ХМАО и ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился.
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