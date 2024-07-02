Врио главы ХМАО выступил с предложением к министру Цивилеву

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил министру энергетики РФ Сергею Цивилеву увеличить в округе мощность производства электроэнергии. Информация об этом была опубликована на сайте окружного правительства.
В регионе стоит вопрос с нехваткой мощности электроэнергии в дачных кооперативах. В связи с чем Кухарук предложил Цивилеву инициировать с компанией «Россети Тюмень» совместное совещание, чтобы оценить перспективу увеличения мощности производимой энергии в округе. «Есть ряд других задач, которые мы определили с крупными корпорациями. Необходимо вместе реализовывать инвестиционные проекты энергетиков в части обеспечения постоянной электроэнергией территорий, прилегающих к крупным городам Югры. Речь идет о СОТах и дачных кооперативов», — цитируют на сайте главу региона.
ХМАО является лидером в России по производству электроэнергии. Основу электроэнергетического комплекса региона составляют четыре крупнейшие региональные ГРЭС. В 2023 году на электростанциях Югры произведено 82,5 млрд кВт в час электроэнергии, из которых 16,3 млрд кВт в час передается на Ямал, в Тюменскую, Свердловскую и Томскую области.
Ранее URA.RU сообщало, что глава ХМАО встретился с министром энергетики РФ Цивилевым. Министр заявил о необходимости развития технологии по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти.
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