02 июля 2024

Врио главы ХМАО выступил с предложением к министру Цивилеву

Врио главы ХМАО предложил увеличить в округе мощность производства энергии
© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук озаботился вопросом с нехваткой электроэнергии на дачах
Руслан Кухарук озаботился вопросом с нехваткой электроэнергии на дачах Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил министру энергетики РФ Сергею Цивилеву увеличить в округе мощность производства электроэнергии. Информация об этом была опубликована на сайте окружного правительства.

В регионе стоит вопрос с нехваткой мощности электроэнергии в дачных кооперативах. В связи с чем Кухарук предложил Цивилеву инициировать с компанией «Россети Тюмень» совместное совещание, чтобы оценить перспективу увеличения мощности производимой энергии в округе. «Есть ряд других задач, которые мы определили с крупными корпорациями. Необходимо вместе реализовывать инвестиционные проекты энергетиков в части обеспечения постоянной электроэнергией территорий, прилегающих к крупным городам Югры. Речь идет о СОТах и дачных кооперативов», — цитируют на сайте главу региона.

ХМАО является лидером в России по производству электроэнергии. Основу электроэнергетического комплекса региона составляют четыре крупнейшие региональные ГРЭС. В 2023 году на электростанциях Югры произведено 82,5 млрд кВт в час электроэнергии, из которых 16,3 млрд кВт в час передается на Ямал, в Тюменскую, Свердловскую и Томскую области.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ХМАО встретился с министром энергетики РФ Цивилевым. Министр заявил о необходимости развития технологии по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил министру энергетики РФ Сергею Цивилеву увеличить в округе мощность производства электроэнергии. Информация об этом была опубликована на сайте окружного правительства. В регионе стоит вопрос с нехваткой мощности электроэнергии в дачных кооперативах. В связи с чем Кухарук предложил Цивилеву инициировать с компанией «Россети Тюмень» совместное совещание, чтобы оценить перспективу увеличения мощности производимой энергии в округе. «Есть ряд других задач, которые мы определили с крупными корпорациями. Необходимо вместе реализовывать инвестиционные проекты энергетиков в части обеспечения постоянной электроэнергией территорий, прилегающих к крупным городам Югры. Речь идет о СОТах и дачных кооперативов», — цитируют на сайте главу региона. ХМАО является лидером в России по производству электроэнергии. Основу электроэнергетического комплекса региона составляют четыре крупнейшие региональные ГРЭС. В 2023 году на электростанциях Югры произведено 82,5 млрд кВт в час электроэнергии, из которых 16,3 млрд кВт в час передается на Ямал, в Тюменскую, Свердловскую и Томскую области. Ранее URA.RU сообщало, что глава ХМАО встретился с министром энергетики РФ Цивилевым. Министр заявил о необходимости развития технологии по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти.
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