Сотни поклонников творчества 14-летней миллионерши и блогера Миланы Хаметовой устроили давку на автограф-сессии в Екатеринбурге. Ее номинантка списка Forbes «30 до 30» провела перед премьерой комедии «Не одна дома», передает корреспондент URA.RU из ТЦ «Алатырь».
Девушка решила пообщаться с фанатами перед показом фильма, в котором она сыграла. Встреча прошла на четвертом этаже торгового центра — он моментально заполнился детьми и их родителями, а очередь растянулась через весь этаж.
Чтобы навести порядок, представителям блогера-миллионника пришлось успокаивать толпу и напоминать детям о безопасности. Усугубляла ситуацию и духота. Сначала блогер должна была провести пресс-конференцию, а после — раздать автографы и сфотографироваться с теми, у кого был билет на показ.
Аналогичная ситуация с давкой произошла три недели назад — Хаметова стала хедлайнером фестиваля «Блогеры России». Он проходил в парке Маяковского 12 июня. Свою популярность девочка объясняет тем, что она подает поклонникам хороший пример.
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