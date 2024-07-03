Фанаты Миланы Хаметовой устроили давку на премьере фильма в Екатеринбурге. Видео

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У Миланы Хаметовой более 7 млн подписчиков на YouTube-канале
У Миланы Хаметовой более 7 млн подписчиков на YouTube-канале Фото:

Сотни поклонников творчества 14-летней миллионерши и блогера Миланы Хаметовой устроили давку на автограф-сессии в Екатеринбурге. Ее номинантка списка Forbes «30 до 30» провела перед премьерой комедии «Не одна дома», передает корреспондент URA.RU из ТЦ «Алатырь».

Девушка решила пообщаться с фанатами перед показом фильма, в котором она сыграла. Встреча прошла на четвертом этаже торгового центра — он моментально заполнился детьми и их родителями, а очередь растянулась через весь этаж.

Чтобы навести порядок, представителям блогера-миллионника пришлось успокаивать толпу и напоминать детям о безопасности. Усугубляла ситуацию и духота. Сначала блогер должна была провести пресс-конференцию, а после — раздать автографы и сфотографироваться с теми, у кого был билет на показ.

Аналогичная ситуация с давкой произошла три недели назад — Хаметова стала хедлайнером фестиваля «Блогеры России». Он проходил в парке Маяковского 12 июня. Свою популярность девочка объясняет тем, что она подает поклонникам хороший пример. 

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Сотни поклонников творчества 14-летней миллионерши и блогера Миланы Хаметовой устроили давку на автограф-сессии в Екатеринбурге. Ее номинантка списка Forbes «30 до 30» провела перед премьерой комедии «Не одна дома», передает корреспондент URA.RU из ТЦ «Алатырь». Девушка решила пообщаться с фанатами перед показом фильма, в котором она сыграла. Встреча прошла на четвертом этаже торгового центра — он моментально заполнился детьми и их родителями, а очередь растянулась через весь этаж. Чтобы навести порядок, представителям блогера-миллионника пришлось успокаивать толпу и напоминать детям о безопасности. Усугубляла ситуацию и духота. Сначала блогер должна была провести пресс-конференцию, а после — раздать автографы и сфотографироваться с теми, у кого был билет на показ. Аналогичная ситуация с давкой произошла три недели назад — Хаметова стала хедлайнером фестиваля «Блогеры России». Он проходил в парке Маяковского 12 июня. Свою популярность девочка объясняет тем, что она подает поклонникам хороший пример. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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