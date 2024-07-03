Члены тюменской ЛДПР ослушались партийное руководство

03 июля 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Тюменские либерал-демократы поддержали выдвижение в депутаты бунтовщиков Глава тюменского реготделения ЛДПР Владимир Сысоев не сумел предотвратить выдвижение на выборы от партии бунтовщиков, близких к команде депутата облдумы Артема Зайцева (с которым у него произошел конфликт в 2022 году). Делегаты партийной конференции по выдвижению кандидатов в депутаты муниципальных дум большинством голосов поддержали кандидатуру Николая Леушина, действующего депутата Ялуторовска, несмотря на установку руководства: не допускать на выборы от партии соратника Зайцева. «В партии известно, что Леушин не прекратил контакты с Зайцевым после раскола в тюменском отделении ЛДПР. Несмотря на это, его поддержало большинство делегатов. Лишь несколько человек проголосовали против его выдвижения. Это продемонстрировал продолжение конфликта внутри партии», — сообщают источники URA.RU на условиях анонимности Между тем, по данным источников URA.RU, Леушину пригрозили исключением из партии, если он не прекратит контакты с Зайцевым. Это перечеркнет его возможность выдвигаться на выборы. «Данное событие никак нельзя назвать расколом внутри ЛДПР. Данный инцидент никак не отразится на выборах в сентябре», — сообщил политолог Александр Безделов в беседе с URA.RU. Напомним, что конфликт между однопартийцами произошел еще зимой 2022 года, когда Артем Зайцев попытался заблокировать решение регионального руководства партии с помощью своих соратников. В ответ на это Владимир Сысоев зачистил отделение от несогласных и усилил контроль над партийцами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава тюменского реготделения ЛДПР Владимир Сысоев не сумел предотвратить выдвижение на выборы от партии бунтовщиков, близких к команде депутата облдумы Артема Зайцева (с которым у него произошел конфликт в 2022 году). Делегаты партийной конференции по выдвижению кандидатов в депутаты муниципальных дум большинством голосов поддержали кандидатуру Николая Леушина, действующего депутата Ялуторовска, несмотря на установку руководства: не допускать на выборы от партии соратника Зайцева. «В партии известно, что Леушин не прекратил контакты с Зайцевым после раскола в тюменском отделении ЛДПР. Несмотря на это, его поддержало большинство делегатов. Лишь несколько человек проголосовали против его выдвижения. Это продемонстрировал продолжение конфликта внутри партии», — сообщают источники URA.RU на условиях анонимности Между тем, по данным источников URA.RU, Леушину пригрозили исключением из партии, если он не прекратит контакты с Зайцевым. Это перечеркнет его возможность выдвигаться на выборы. «Данное событие никак нельзя назвать расколом внутри ЛДПР. Данный инцидент никак не отразится на выборах в сентябре», — сообщил политолог Александр Безделов в беседе с URA.RU. Напомним, что конфликт между однопартийцами произошел еще зимой 2022 года, когда Артем Зайцев попытался заблокировать решение регионального руководства партии с помощью своих соратников. В ответ на это Владимир Сысоев зачистил отделение от несогласных и усилил контроль над партийцами.