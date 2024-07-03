Школьники Екатеринбурга бросились пересдавать два предмета на ЕГЭ

Подавляющее большинство выпускников екатеринбургских школ, решивших пересдать один из предметов на ЕГЭ, выбрали обществознание и информатику. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования.
Пересдача, которая в этом году проходит впервые — с подачи президента РФ Владимира Путина, — состоится 4-го и 5 июля. «4 июля на пересдачу ЕГЭ по обществознанию заявлены 334 человека, по информатике — 317 человек. 198 школьников 5 июля пойдут пересдавать ЕГЭ по профильной математике», — уточнили в департаменте.
На пересдачу по русскому языку заявились 126 человек, биологии — 94, химии — 93, иностранному языку — 67 человек. Базовый уровень математики пересдают 50 выпускников, историю — 31, а литературу — 25 выпускников. Пересдавать географию планируют всего три школьника, а физику — семь. Суммарно на пересдачу ЕГЭ в Екатеринбурге должны прийти 1412 человек. Для участников экзаменов откроют 15 пунктов — один в Академическом районе и по два в каждом из семи других районов Екатеринбурга.
Как ранее сообщало URA.RU, 2024 год стал самым успешным для школ Екатеринбурга. Они подготовили рекордное количество стобалльников — 114. Это на 46 больше, чем в 2023-м.
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