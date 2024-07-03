Школьники Екатеринбурга бросились пересдавать два предмета на ЕГЭ

Сотни школьников Екатеринбурга пересдают ЕГЭ по обществознанию и информатике

04 июля 2024 в 03:25 Размер текста - 17 +

334 школьника пересдадут обществознание и еще 317 — информатику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подавляющее большинство выпускников екатеринбургских школ, решивших пересдать один из предметов на ЕГЭ, выбрали обществознание и информатику. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования. Пересдача, которая в этом году проходит впервые — с подачи президента РФ Владимира Путина, — состоится 4-го и 5 июля. «4 июля на пересдачу ЕГЭ по обществознанию заявлены 334 человека, по информатике — 317 человек. 198 школьников 5 июля пойдут пересдавать ЕГЭ по профильной математике», — уточнили в департаменте. Новость по теме В Екатеринбурге школьники массово пересдают ЕГЭ: счет идет на сотни На пересдачу по русскому языку заявились 126 человек, биологии — 94, химии — 93, иностранному языку — 67 человек. Базовый уровень математики пересдают 50 выпускников, историю — 31, а литературу — 25 выпускников. Пересдавать географию планируют всего три школьника, а физику — семь. Суммарно на пересдачу ЕГЭ в Екатеринбурге должны прийти 1412 человек. Для участников экзаменов откроют 15 пунктов — один в Академическом районе и по два в каждом из семи других районов Екатеринбурга. Как ранее сообщало URA.RU, 2024 год стал самым успешным для школ Екатеринбурга. Они подготовили рекордное количество стобалльников — 114. Это на 46 больше, чем в 2023-м. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подавляющее большинство выпускников екатеринбургских школ, решивших пересдать один из предметов на ЕГЭ, выбрали обществознание и информатику. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования. Пересдача, которая в этом году проходит впервые — с подачи президента РФ Владимира Путина, — состоится 4-го и 5 июля. «4 июля на пересдачу ЕГЭ по обществознанию заявлены 334 человека, по информатике — 317 человек. 198 школьников 5 июля пойдут пересдавать ЕГЭ по профильной математике», — уточнили в департаменте. На пересдачу по русскому языку заявились 126 человек, биологии — 94, химии — 93, иностранному языку — 67 человек. Базовый уровень математики пересдают 50 выпускников, историю — 31, а литературу — 25 выпускников. Пересдавать географию планируют всего три школьника, а физику — семь. Суммарно на пересдачу ЕГЭ в Екатеринбурге должны прийти 1412 человек. Для участников экзаменов откроют 15 пунктов — один в Академическом районе и по два в каждом из семи других районов Екатеринбурга. Как ранее сообщало URA.RU, 2024 год стал самым успешным для школ Екатеринбурга. Они подготовили рекордное количество стобалльников — 114. Это на 46 больше, чем в 2023-м.