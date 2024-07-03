В ЯНАО ввели дополнительные рейсы катером

Дополнительный рейс катером Самбург — Уренгой — Самбург отправится 4 и 11 июля
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Допрейсы запланированы на 4 и 11 июля (архивное фото)
Допрейсы запланированы на 4 и 11 июля (архивное фото) Фото:

Дополнительные рейсы катером «Ляд Айваседо» введены по маршруту Самбург — Уренгой — Самбург. Об этом сообщили в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района. 

«На 4 и 11 июля запланированы дополнительные рейсы катером по маршруту Самбург — Уренгой — Самбург», — передает официальный telegram-канал департамента. Время отправления и прибытия остались прежними. 

Из Самбурга катер отправляется в 06:00, из Уренгоя в 14:00. Цена билета для взрослых составляет 870 рублей, детский билет стоит 435 рублей.  

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Дополнительные рейсы катером «Ляд Айваседо» введены по маршруту Самбург — Уренгой — Самбург. Об этом сообщили в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района.  «На 4 и 11 июля запланированы дополнительные рейсы катером по маршруту Самбург — Уренгой — Самбург», — передает официальный telegram-канал департамента. Время отправления и прибытия остались прежними.  Из Самбурга катер отправляется в 06:00, из Уренгоя в 14:00. Цена билета для взрослых составляет 870 рублей, детский билет стоит 435 рублей.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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