В ЯНАО ввели дополнительные рейсы катером

Допрейсы запланированы на 4 и 11 июля (архивное фото)
Дополнительные рейсы катером «Ляд Айваседо» введены по маршруту Самбург — Уренгой — Самбург. Об этом сообщили в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района.
«На 4 и 11 июля запланированы дополнительные рейсы катером по маршруту Самбург — Уренгой — Самбург», — передает официальный telegram-канал департамента. Время отправления и прибытия остались прежними.
Из Самбурга катер отправляется в 06:00, из Уренгоя в 14:00. Цена билета для взрослых составляет 870 рублей, детский билет стоит 435 рублей.
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