Shot: курьер отбил ребенка у похитителя в Ставрополье

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Виктория Земляная. Свердловская область, пос. Белоярский , мама с ребенком, детство, руки, родительство, рука ребенка, рука матери
Неизвестный мужчина попытался похитить ребенка в Москве Фото:

В Москве курьер предотвратил похищение мальчика со стороны неизвестного мужчины. Тот пытался увести ребенка со двора жилого дома. Об этом сообщает Shot.

«Дядь, ребенок твой?.. Отпусти его, пожалуйста», — обратился курьер к похитителю. Сообщение передает Shot. По словам авторов канала, мужчина сначала заманил мальчика со двора в кусты, а затем взял его за руку и попытался увести ребенка в неизвестном направлении.

В этот момент курьер выбежал из машины и отогнал похитителя. Произошедшее он снимал на свой смартфон, после чего опубликовал видео. Произошедшим уже заинтересовался Следственный комитет.

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В Москве курьер предотвратил похищение мальчика со стороны неизвестного мужчины. Тот пытался увести ребенка со двора жилого дома. Об этом сообщает Shot. «Дядь, ребенок твой?.. Отпусти его, пожалуйста», — обратился курьер к похитителю. Сообщение передает Shot. По словам авторов канала, мужчина сначала заманил мальчика со двора в кусты, а затем взял его за руку и попытался увести ребенка в неизвестном направлении. В этот момент курьер выбежал из машины и отогнал похитителя. Произошедшее он снимал на свой смартфон, после чего опубликовал видео. Произошедшим уже заинтересовался Следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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