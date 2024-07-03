Shot: курьер отбил ребенка у похитителя в Ставрополье

03 июля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Неизвестный мужчина попытался похитить ребенка в Москве Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве курьер предотвратил похищение мальчика со стороны неизвестного мужчины. Тот пытался увести ребенка со двора жилого дома. Об этом сообщает Shot. «Дядь, ребенок твой?.. Отпусти его, пожалуйста», — обратился курьер к похитителю. Сообщение передает Shot. По словам авторов канала, мужчина сначала заманил мальчика со двора в кусты, а затем взял его за руку и попытался увести ребенка в неизвестном направлении. В этот момент курьер выбежал из машины и отогнал похитителя. Произошедшее он снимал на свой смартфон, после чего опубликовал видео. Произошедшим уже заинтересовался Следственный комитет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве курьер предотвратил похищение мальчика со стороны неизвестного мужчины. Тот пытался увести ребенка со двора жилого дома. Об этом сообщает Shot. «Дядь, ребенок твой?.. Отпусти его, пожалуйста», — обратился курьер к похитителю. Сообщение передает Shot. По словам авторов канала, мужчина сначала заманил мальчика со двора в кусты, а затем взял его за руку и попытался увести ребенка в неизвестном направлении. В этот момент курьер выбежал из машины и отогнал похитителя. Произошедшее он снимал на свой смартфон, после чего опубликовал видео. Произошедшим уже заинтересовался Следственный комитет.