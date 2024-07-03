Бизнесмена Шефлера признали экстремистом и изъяли водочные заводы

03 июля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Деятельность владельца водочного завода Юрия Шефлера признана экстремистской Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру о признании его деятельности экстремистской. Шефлер владеет водочными брендами «Московская» и «Столичная», также ему принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области. «В ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму Генпрокуратурой РФ установлено объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном законом порядке. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group», — говорится в иске, пишет «Интерфакс». Компании Stoli Group как раз принадлежит бренд водки «Столичная». Также Шефлеру принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис». По мнению Генпрокуратуры, Юрий Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны ВСУ и ведет информационную поддержку Украины. В связи с этим его деятельность и была признана экстремистской. Часть активов Шефлера находится на территории России. Ранее также сообщалось о судебных разбирательствах между российским государственным предприятием «Союзплодоимпорт» и Spirits International Юрия Шефлера. Спор шел вокруг прав на водочные бренды «Столичная» и «Московская», передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру о признании его деятельности экстремистской. Шефлер владеет водочными брендами «Московская» и «Столичная», также ему принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области. «В ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму Генпрокуратурой РФ установлено объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном законом порядке. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group», — говорится в иске, пишет «Интерфакс». Компании Stoli Group как раз принадлежит бренд водки «Столичная». Также Шефлеру принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис». По мнению Генпрокуратуры, Юрий Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны ВСУ и ведет информационную поддержку Украины. В связи с этим его деятельность и была признана экстремистской. Часть активов Шефлера находится на территории России. Ранее также сообщалось о судебных разбирательствах между российским государственным предприятием «Союзплодоимпорт» и Spirits International Юрия Шефлера. Спор шел вокруг прав на водочные бренды «Столичная» и «Московская», передает РАПСИ.