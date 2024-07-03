Бизнесмена Шефлера признали экстремистом и изъяли водочные заводы

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Деятельность владельца водочного завода Юрия Шефлера признана экстремистской Фото:

Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру о признании его деятельности экстремистской. Шефлер владеет водочными брендами «Московская» и «Столичная», также ему принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области.

«В ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму Генпрокуратурой РФ установлено объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном законом порядке. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group», — говорится в иске, пишет «Интерфакс». Компании Stoli Group как раз принадлежит бренд водки «Столичная». Также Шефлеру принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис».

По мнению Генпрокуратуры, Юрий Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны ВСУ и ведет информационную поддержку Украины. В связи с этим его деятельность и была признана экстремистской. Часть активов Шефлера находится на территории России.

Ранее также сообщалось о судебных разбирательствах между российским государственным предприятием «Союзплодоимпорт» и Spirits International Юрия Шефлера. Спор шел вокруг прав на водочные бренды «Столичная» и «Московская», передает РАПСИ.

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Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру о признании его деятельности экстремистской. Шефлер владеет водочными брендами «Московская» и «Столичная», также ему принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области. «В ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму Генпрокуратурой РФ установлено объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном законом порядке. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group», — говорится в иске, пишет «Интерфакс». Компании Stoli Group как раз принадлежит бренд водки «Столичная». Также Шефлеру принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис». По мнению Генпрокуратуры, Юрий Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны ВСУ и ведет информационную поддержку Украины. В связи с этим его деятельность и была признана экстремистской. Часть активов Шефлера находится на территории России. Ранее также сообщалось о судебных разбирательствах между российским государственным предприятием «Союзплодоимпорт» и Spirits International Юрия Шефлера. Спор шел вокруг прав на водочные бренды «Столичная» и «Московская», передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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