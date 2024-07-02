Прокурор ХМАО взял на контроль паводок в Нижневартовске

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин приехал на затопленные паводком территории СНТ в Нижневартовске. Вместе с замгубернатора округа Азатом Ислаевым и мэром города Дмитрием Кощенко он встретился с вартовчанами. Об этом сообщила прокуратура ХМАО в своем telegram-канале.
«Ботвинкин Е.Б. оценил достаточность проводимых мероприятий органами местного самоуправления по оказанию жителям необходимой помощи. Также прокурор совместно с заместителем губернатора округа Ислаевым А.Ф., прокурором г.Нижневартовска Еременко А.В. и главой города Нижневартовска Кощенко Д.А. провел прием граждан и представителей садово-огороднических товариществ, которым разъяснены порядок и основания получения мер социальной поддержки», — говорится в сообщении.
Уровень воды в реке Обь составляет 980 сантиметров. Подтопленными в Нижневартовске остаются 1861 участок и 896 дачных домов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске ожидается стабилизация паводковой ситуации. Такой прогноз, опираясь на показатели уровня воды в верховьях Оби, дал начальник отдела защиты населения и территорий от ЧС управления МЧС по ХМАО Евгений Тарабыкин.
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