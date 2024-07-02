02 июля 2024

В МЧС дали прогноз по паводку в Нижневартовске после введения режима ЧС

В МЧС прогнозируют снижение уровня Оби в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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Впервые с начала паводка в Нижневартовске снизился уровень воды
Впервые с начала паводка в Нижневартовске снизился уровень воды Фото:
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Паводок 2024 в ХМАО

В Нижневартовске (ХМАО) ожидается стабилизация паводковой ситуации. Такой прогноз, опираясь на показатели уровня воды в верховьях Оби, дал журналисту URA.RU начальник отдела защиты населения и территорий от ЧС управления МЧС по ХМАО Евгений Тарабыкин.

«По состоянию на 3 июля, уровень воды по гидропосту Нижневартовска составил -1 сантиметр. Если смотреть верховья реки Обь, то Александровское — -1, Колпашево и Каргасок — стабильный минус -6 и -3 сантиметра. Мы прогнозируем что ситуация по уровню воды будет стабилизироваться и он пойдет на снижение», — пояснил Тарабыкин.

Всего уровень воды в Оби на сегодняшний день составляет 980 сантиметров. Подтопленными в Нижневартовске остаются 1861 участок и 896 дачных домов.

Ранее URA.RU сообщало о введении режима ЧС в Нижневартовске из-за паводка. Его отменят только при условии стабильного снижения уровня воды в Оби на протяжении 10 дней.

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В Нижневартовске (ХМАО) ожидается стабилизация паводковой ситуации. Такой прогноз, опираясь на показатели уровня воды в верховьях Оби, дал журналисту URA.RU начальник отдела защиты населения и территорий от ЧС управления МЧС по ХМАО Евгений Тарабыкин. «По состоянию на 3 июля, уровень воды по гидропосту Нижневартовска составил -1 сантиметр. Если смотреть верховья реки Обь, то Александровское — -1, Колпашево и Каргасок — стабильный минус -6 и -3 сантиметра. Мы прогнозируем что ситуация по уровню воды будет стабилизироваться и он пойдет на снижение», — пояснил Тарабыкин. Всего уровень воды в Оби на сегодняшний день составляет 980 сантиметров. Подтопленными в Нижневартовске остаются 1861 участок и 896 дачных домов. Ранее URA.RU сообщало о введении режима ЧС в Нижневартовске из-за паводка. Его отменят только при условии стабильного снижения уровня воды в Оби на протяжении 10 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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