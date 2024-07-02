В МЧС дали прогноз по паводку в Нижневартовске после введения режима ЧС

В Нижневартовске (ХМАО) ожидается стабилизация паводковой ситуации. Такой прогноз, опираясь на показатели уровня воды в верховьях Оби, дал журналисту URA.RU начальник отдела защиты населения и территорий от ЧС управления МЧС по ХМАО Евгений Тарабыкин.
«По состоянию на 3 июля, уровень воды по гидропосту Нижневартовска составил -1 сантиметр. Если смотреть верховья реки Обь, то Александровское — -1, Колпашево и Каргасок — стабильный минус -6 и -3 сантиметра. Мы прогнозируем что ситуация по уровню воды будет стабилизироваться и он пойдет на снижение», — пояснил Тарабыкин.
Всего уровень воды в Оби на сегодняшний день составляет 980 сантиметров. Подтопленными в Нижневартовске остаются 1861 участок и 896 дачных домов.
Ранее URA.RU сообщало о введении режима ЧС в Нижневартовске из-за паводка. Его отменят только при условии стабильного снижения уровня воды в Оби на протяжении 10 дней.
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