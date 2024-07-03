Греф: Набиуллина проводит собственную спецоперацию. Видео

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в форуме «Кибербезопасность в финансах». Екатеринбург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина проводит собственную спецоперацию по борьбе с инфляцией, заявил Герман Греф Фото:

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина проводит собственную спецоперацию по борьбе с инфляцией в стране. Об этом в шутливой манере сказал глава «Сбера» Герман Греф.

«Набиуллина ведет спецоперацию по борьбе с инфляцией», — рассказал Греф во время финансового конгресса Банка России. Он пожелал Набиуллиной удачи в ее борьбе.

Во время одного из последних заседаний Банка России по вопросу повышения ключевой ставки было решено оставить ее на уровне в 16%. Спустя время Центробанк обозначил, что вероятнее всего может быть принято решение о значительном повышении ставки. Связано это с высокой инфляцией в стране. В «Сбере» также говорили об этом, передает MK.RU. Набиуллина также говорила о ближайшем развитии экономики, сообщает Life.

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина проводит собственную спецоперацию по борьбе с инфляцией в стране. Об этом в шутливой манере сказал глава «Сбера» Герман Греф. «Набиуллина ведет спецоперацию по борьбе с инфляцией», — рассказал Греф во время финансового конгресса Банка России. Он пожелал Набиуллиной удачи в ее борьбе. Во время одного из последних заседаний Банка России по вопросу повышения ключевой ставки было решено оставить ее на уровне в 16%. Спустя время Центробанк обозначил, что вероятнее всего может быть принято решение о значительном повышении ставки. Связано это с высокой инфляцией в стране. В «Сбере» также говорили об этом, передает MK.RU. Набиуллина также говорила о ближайшем развитии экономики, сообщает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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