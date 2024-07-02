02 июля 2024

В Красную книгу ХМАО внесут новые виды грибов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Красной книге ХМАО появятся два новых вида грибов
В Красной книге ХМАО появятся два новых вида грибов Фото:

В новое издание Красной книги ХМАО войдут два новых вида грибов. В прежней редакции числятся 38 наименований.

«Издание новой редакции запланировано на 2024 год. В нее будут внесены 57 животных, 180 растений, 17 лишайников и 40 грибов», — сообщил ТАСС замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

На территории ХМАО встречаются такие краснокнижные грибы, как саркосома шаровидная, ганодерма блестящая, мокруха желтоножковая и спарассис курчавый. За приобретение или продажу растений и грибов из Красной книги югорчан могут отправить на принудительные работы на срок до пяти лет и назначить штраф до полутора миллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, как выглядят грибы и растения из югорской Красной книги. В 2023 году депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности за их сбор и уничтожение, который уже вступил в силу.

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В новое издание Красной книги ХМАО войдут два новых вида грибов. В прежней редакции числятся 38 наименований. «Издание новой редакции запланировано на 2024 год. В нее будут внесены 57 животных, 180 растений, 17 лишайников и 40 грибов», — сообщил ТАСС замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов. На территории ХМАО встречаются такие краснокнижные грибы, как саркосома шаровидная, ганодерма блестящая, мокруха желтоножковая и спарассис курчавый. За приобретение или продажу растений и грибов из Красной книги югорчан могут отправить на принудительные работы на срок до пяти лет и назначить штраф до полутора миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как выглядят грибы и растения из югорской Красной книги. В 2023 году депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности за их сбор и уничтожение, который уже вступил в силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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