В Екатеринбурге для электросамокатов закроют набережную

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Всего же для движения электросамокатов закроют несколько зон
Всего же для движения электросамокатов закроют несколько зон Фото:

В Екатеринбурге с 4 июля установят знаки запрета движения электросамокатов на Олимпийской набережной и восточной стороне Макаровского моста. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в неофициальном telegram-канале.

«Олимпийская набережная и Макаровский мост (восточная сторона) — там 4 июля с 10:00 часов будут установлены знаки запрета движения электросамокатов. Как частных, так и кикшеринговых», — говорится в посте.

Как ранее сообщало URA.RU, мэрия составила документ с запретами и ограничениями для электросамокатов, условия обсуждали и с представителями кикшеринговых сервисов. Помимо Олимпийской набережной и Макаровского моста, ограничения будут действовать в ЦПКиО имени Маяковского, парке «Зеленая роща», парке «Уралмаш», парке «Эльмаш», парке имени Энгельса, а также в Дендропарке, в части Преображенского парка.

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В Екатеринбурге с 4 июля установят знаки запрета движения электросамокатов на Олимпийской набережной и восточной стороне Макаровского моста. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в неофициальном telegram-канале. «Олимпийская набережная и Макаровский мост (восточная сторона) — там 4 июля с 10:00 часов будут установлены знаки запрета движения электросамокатов. Как частных, так и кикшеринговых», — говорится в посте. Как ранее сообщало URA.RU, мэрия составила документ с запретами и ограничениями для электросамокатов, условия обсуждали и с представителями кикшеринговых сервисов. Помимо Олимпийской набережной и Макаровского моста, ограничения будут действовать в ЦПКиО имени Маяковского, парке «Зеленая роща», парке «Уралмаш», парке «Эльмаш», парке имени Энгельса, а также в Дендропарке, в части Преображенского парка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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