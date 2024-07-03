В Екатеринбурге для электросамокатов закроют набережную

В Екатеринбурге с 4 июля установят знаки запрета движения электросамокатов на Олимпийской набережной и восточной стороне Макаровского моста. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в неофициальном telegram-канале.
«Олимпийская набережная и Макаровский мост (восточная сторона) — там 4 июля с 10:00 часов будут установлены знаки запрета движения электросамокатов. Как частных, так и кикшеринговых», — говорится в посте.
Как ранее сообщало URA.RU, мэрия составила документ с запретами и ограничениями для электросамокатов, условия обсуждали и с представителями кикшеринговых сервисов. Помимо Олимпийской набережной и Макаровского моста, ограничения будут действовать в ЦПКиО имени Маяковского, парке «Зеленая роща», парке «Уралмаш», парке «Эльмаш», парке имени Энгельса, а также в Дендропарке, в части Преображенского парка.
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