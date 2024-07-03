Банкиры пришли в ужас от вопроса Набиуллиной по поводу ключевой ставки

03 июля 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина попросила банкиров смоделировать ситуацию с резким снижением ключевой ставки Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Сбера Герман Греф и руководитель ВТБ Андрей Костин пришли в ужас от осознания того, к каким последствиям приведет резкое снижение ключевой ставки Центробанком до 4%. Они пришли к выводу, что банки в этом случае в принципе бы перестали выдавать деньги. Они обсудили ситуацию с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, которая и спросила банкиров, как бы те действовали при снижении ставки. «Да ужас будет. Я вообще считаю, что все правильно [Банк России делает]… Я считаю, как скажет Эльвира Сахипзадовна, так и правильно. Будет 18% ставка — будет 18. Потому что инфляция — большая беда, действительно», — сказал Андрей Костин во время Финансового конгресса, трансляция которого велась в telegram-канале Банка России. Глава Сбербанка Герман Греф согласился со своим коллегой, сказав, что, если бы Центробанк внезапно снизил ставку, это бы говорило о внутреннем сбое. Он подытожил, что если бы произошло резкое снижение процентной ставки, то банки бы сейчас просто перестали выдавать деньги. Во время этого же заседания Греф также пошутил, что Набиуллина сейчас проводит собственную спецоперацию по борьбе с инфляцией. Он пожелал ей удачи. Банк России не менял ключевую ставку с декабря 2023 года. Сейчас она на уровне 16%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Сбера Герман Греф и руководитель ВТБ Андрей Костин пришли в ужас от осознания того, к каким последствиям приведет резкое снижение ключевой ставки Центробанком до 4%. Они пришли к выводу, что банки в этом случае в принципе бы перестали выдавать деньги. Они обсудили ситуацию с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, которая и спросила банкиров, как бы те действовали при снижении ставки. «Да ужас будет. Я вообще считаю, что все правильно [Банк России делает]… Я считаю, как скажет Эльвира Сахипзадовна, так и правильно. Будет 18% ставка — будет 18. Потому что инфляция — большая беда, действительно», — сказал Андрей Костин во время Финансового конгресса, трансляция которого велась в telegram-канале Банка России. Глава Сбербанка Герман Греф согласился со своим коллегой, сказав, что, если бы Центробанк внезапно снизил ставку, это бы говорило о внутреннем сбое. Он подытожил, что если бы произошло резкое снижение процентной ставки, то банки бы сейчас просто перестали выдавать деньги. Во время этого же заседания Греф также пошутил, что Набиуллина сейчас проводит собственную спецоперацию по борьбе с инфляцией. Он пожелал ей удачи. Банк России не менял ключевую ставку с декабря 2023 года. Сейчас она на уровне 16%.