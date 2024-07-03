Появилось видео драки авторитета с экс-чекистом в небоскребе Екатеринбурга

04 июля 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

Драка произошла в конце июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Появилось видео драки авторитета Марселя Гасанова и бывшего сотрудника ФСБ Евгения Пупышева в башне «Исеть» в центре Екатеринбурга. На кадрах видно, что Пупышев ударил первым. Гасанов нанес серию ответных ударов, повалив Пупышева. Затем последовало добивание. Когда Пупышев поднялся, общение продолжилось уже на словах. Видео опубликовало издание 66.ru. Запечатленный инцидент произошел в конце июня. Ранее URA.RU сообщало, что причина конфликта — бытовая. Обоих доставили в отдел полиции, Гасанову позднее назначили административный арест. Но не за саму драку, а за неподобающее поведение в общественном месте. «Он не реагировал на замечания окружающих и даже на замечания приехавших сотрудников Росгвардии», — рассказывал источник агентства. Арест Гасанов начнет отбывать после того, как решит внезапно возникшие проблемы со здоровьем. По данным агентства, через одно рукопожатие он имеет выход едва ли не на главу свердловского минздрава. Марселя Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Особенно известен в Екатеринбурге Гасанов стал три года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. Евгений Пупышев занимается бизнесом и, по слухам, имеет связи в генералитете. Известно, что знакомые в органах есть и у самого Гасанова. Согласно одной из обсуждаемых в среде силовиков версий, благодаря именно этому борцы с оргпреступностью не могут найти к нему подход. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилось видео драки авторитета Марселя Гасанова и бывшего сотрудника ФСБ Евгения Пупышева в башне «Исеть» в центре Екатеринбурга. На кадрах видно, что Пупышев ударил первым. Гасанов нанес серию ответных ударов, повалив Пупышева. Затем последовало добивание. Когда Пупышев поднялся, общение продолжилось уже на словах. Видео опубликовало издание 66.ru. Запечатленный инцидент произошел в конце июня. Ранее URA.RU сообщало, что причина конфликта — бытовая. Обоих доставили в отдел полиции, Гасанову позднее назначили административный арест. Но не за саму драку, а за неподобающее поведение в общественном месте. «Он не реагировал на замечания окружающих и даже на замечания приехавших сотрудников Росгвардии», — рассказывал источник агентства. Арест Гасанов начнет отбывать после того, как решит внезапно возникшие проблемы со здоровьем. По данным агентства, через одно рукопожатие он имеет выход едва ли не на главу свердловского минздрава. Марселя Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Особенно известен в Екатеринбурге Гасанов стал три года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. Евгений Пупышев занимается бизнесом и, по слухам, имеет связи в генералитете. Известно, что знакомые в органах есть и у самого Гасанова. Согласно одной из обсуждаемых в среде силовиков версий, благодаря именно этому борцы с оргпреступностью не могут найти к нему подход.