За что арестован авторитет Гасанов, подравшийся с экс-чекистом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге авторитета Гасанова арестовали за мат в общественном месте
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Марселя Гасанова арестовали на десять суток Фото:

Известный в криминальных кругах Марсель Гасанов попал за решетку не за драку с экс-чекистом, как предполагалось ранее, а за неподобающее поведение в общественном месте. Подробностями скандальной истории с URA.RU поделился источник, близкий к теме.

«Марселя закрыли за мат в общественном месте. Он не реагировал на замечания окружающих и даже на замечания приехавших сотрудников Росгвардии. Это расценили как неуважение к обществу и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Гасанов сейчас в спецприемнике», — объяснил источник.

Гасанов подрался с бывшим сотрудником ФСБ Евгением Пупышевым в лифте башни «Исеть» несколько дней назад. Причиной стал некий конфликт на личной почве. Об экс-чекисте известно, что сейчас он занимается бизнесом и имеет якобы высокие связи в управлении. Его оппонента Марселя Гасанова называют криминальным авторитетом: этот статус он приобрел, отбывая в колонии срок за грабеж. Его считают связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество.

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Известный в криминальных кругах Марсель Гасанов попал за решетку не за драку с экс-чекистом, как предполагалось ранее, а за неподобающее поведение в общественном месте. Подробностями скандальной истории с URA.RU поделился источник, близкий к теме. «Марселя закрыли за мат в общественном месте. Он не реагировал на замечания окружающих и даже на замечания приехавших сотрудников Росгвардии. Это расценили как неуважение к обществу и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Гасанов сейчас в спецприемнике», — объяснил источник. Гасанов подрался с бывшим сотрудником ФСБ Евгением Пупышевым в лифте башни «Исеть» несколько дней назад. Причиной стал некий конфликт на личной почве. Об экс-чекисте известно, что сейчас он занимается бизнесом и имеет якобы высокие связи в управлении. Его оппонента Марселя Гасанова называют криминальным авторитетом: этот статус он приобрел, отбывая в колонии срок за грабеж. Его считают связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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