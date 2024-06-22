За что арестован авторитет Гасанов, подравшийся с экс-чекистом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге авторитета Гасанова арестовали за мат в общественном месте

22 июня 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Марселя Гасанова арестовали на десять суток Фото: Илья Московец © URA.RU Известный в криминальных кругах Марсель Гасанов попал за решетку не за драку с экс-чекистом, как предполагалось ранее, а за неподобающее поведение в общественном месте. Подробностями скандальной истории с URA.RU поделился источник, близкий к теме. «Марселя закрыли за мат в общественном месте. Он не реагировал на замечания окружающих и даже на замечания приехавших сотрудников Росгвардии. Это расценили как неуважение к обществу и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Гасанов сейчас в спецприемнике», — объяснил источник. Гасанов подрался с бывшим сотрудником ФСБ Евгением Пупышевым в лифте башни «Исеть» несколько дней назад. Причиной стал некий конфликт на личной почве. Об экс-чекисте известно, что сейчас он занимается бизнесом и имеет якобы высокие связи в управлении. Его оппонента Марселя Гасанова называют криминальным авторитетом: этот статус он приобрел, отбывая в колонии срок за грабеж. Его считают связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный в криминальных кругах Марсель Гасанов попал за решетку не за драку с экс-чекистом, как предполагалось ранее, а за неподобающее поведение в общественном месте. Подробностями скандальной истории с URA.RU поделился источник, близкий к теме. «Марселя закрыли за мат в общественном месте. Он не реагировал на замечания окружающих и даже на замечания приехавших сотрудников Росгвардии. Это расценили как неуважение к обществу и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Гасанов сейчас в спецприемнике», — объяснил источник. Гасанов подрался с бывшим сотрудником ФСБ Евгением Пупышевым в лифте башни «Исеть» несколько дней назад. Причиной стал некий конфликт на личной почве. Об экс-чекисте известно, что сейчас он занимается бизнесом и имеет якобы высокие связи в управлении. Его оппонента Марселя Гасанова называют криминальным авторитетом: этот статус он приобрел, отбывая в колонии срок за грабеж. Его считают связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество.