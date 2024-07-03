03 июля 2024

Суд опроверг признание водочного бизнеса Шефлера экстремистским

© Служба новостей «URA.RU»
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В суде опровергли ранее поступавшие сообщения об иске к Шефлеру
В суде опровергли ранее поступавшие сообщения об иске к Шефлеру Фото:

Иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и компаниям, находящимся под его контролем, не был удовлетворен. Его водочный бизнес не признан экстремистским. С таким опровержением ранее поступавшей информации выступили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

«В СМИ распространяется информация о том, что Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру. <...> Информация не соответствует действительности», — отмечается в официальном сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале.

Ранее появлялись сообщения о том, что Тамбовский районный суд арестовал имущество компании «Амбер Талвис» и других предприятий, связанных с Юрием Шефлером, по иску Генпрокуратуры. Однако суд лишь принял обеспечительные меры, наложив арест на имущество компаний в рамках исполнительного производства.

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Иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и компаниям, находящимся под его контролем, не был удовлетворен. Его водочный бизнес не признан экстремистским. С таким опровержением ранее поступавшей информации выступили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области. «В СМИ распространяется информация о том, что Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру. <...> Информация не соответствует действительности», — отмечается в официальном сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале. Ранее появлялись сообщения о том, что Тамбовский районный суд арестовал имущество компании «Амбер Талвис» и других предприятий, связанных с Юрием Шефлером, по иску Генпрокуратуры. Однако суд лишь принял обеспечительные меры, наложив арест на имущество компаний в рамках исполнительного производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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