Суд опроверг признание водочного бизнеса Шефлера экстремистским

Иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и компаниям, находящимся под его контролем, не был удовлетворен. Его водочный бизнес не признан экстремистским. С таким опровержением ранее поступавшей информации выступили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.
«В СМИ распространяется информация о том, что Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру. <...> Информация не соответствует действительности», — отмечается в официальном сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале.
Ранее появлялись сообщения о том, что Тамбовский районный суд арестовал имущество компании «Амбер Талвис» и других предприятий, связанных с Юрием Шефлером, по иску Генпрокуратуры. Однако суд лишь принял обеспечительные меры, наложив арест на имущество компаний в рамках исполнительного производства.
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