Нейросеть заменяет ведущих на главном свердловском телеканале. Видео

04 июля 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Задумка в том, чтобы разгрузить «реальных» ведущих Фото: Анна Майорова © URA.RU На свердловском госканале ОТВ начали использовать созданных нейросетью аватаров вместо реальных ведущих. Например, «Прогноз погоды» ведет виртуальный двойник управляющей ОТВ Элеоноры Расуловой. В беседе с URA.RU она призналась, что коллектив новшества воспринимает с опаской. «Для нас переход на цифровые аватары был трудоемким. Коллективу пока психологически сложно, поэтому я своим примером показываю, что это безопасно. С точки зрения менеджмента ставлю задачу на ОТВ и „Четвертом канале“ (также находится под управлением Расуловой — прим. URA.RU) превратить в аватаров большую часть ведущих тех программ, где не требуется интерактив. Это удешевляет расходы на содержание ТВ», — объяснила Расулова. При этом ведущие, давшие согласие на использование образа, продолжат получать зарплату. Сокращать штат не планируется. За счет того, что функционал журналистов разгружается (нейросеть сама генерирует свежий выпуск), они могут сосредоточиться на производстве уникального контента, который не под силу искусственному интеллекту. Например, недавно на ОТВ запустили рубрику «Территория безопасности в рамках информационного часа», которую ведут представители силовых ведомств. «И там мы по-журналистски глубоко подходим к созданию контента», — отмечает Расулова. Ранее на ОТВ внедрили искусственный интеллект, который генерирует, обрабатывает контент, пишет тексты и заголовки и выдает все это в эфир. Делается это в рамках масштабного ребрендинга телеканала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На свердловском госканале ОТВ начали использовать созданных нейросетью аватаров вместо реальных ведущих. Например, «Прогноз погоды» ведет виртуальный двойник управляющей ОТВ Элеоноры Расуловой. В беседе с URA.RU она призналась, что коллектив новшества воспринимает с опаской. «Для нас переход на цифровые аватары был трудоемким. Коллективу пока психологически сложно, поэтому я своим примером показываю, что это безопасно. С точки зрения менеджмента ставлю задачу на ОТВ и „Четвертом канале“ (также находится под управлением Расуловой — прим. URA.RU) превратить в аватаров большую часть ведущих тех программ, где не требуется интерактив. Это удешевляет расходы на содержание ТВ», — объяснила Расулова. При этом ведущие, давшие согласие на использование образа, продолжат получать зарплату. Сокращать штат не планируется. За счет того, что функционал журналистов разгружается (нейросеть сама генерирует свежий выпуск), они могут сосредоточиться на производстве уникального контента, который не под силу искусственному интеллекту. Например, недавно на ОТВ запустили рубрику «Территория безопасности в рамках информационного часа», которую ведут представители силовых ведомств. «И там мы по-журналистски глубоко подходим к созданию контента», — отмечает Расулова. Ранее на ОТВ внедрили искусственный интеллект, который генерирует, обрабатывает контент, пишет тексты и заголовки и выдает все это в эфир. Делается это в рамках масштабного ребрендинга телеканала.