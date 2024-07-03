03 июля 2024

Военные следователи выдвинули окончательное обвинение генералу Попову

© Служба новостей «URA.RU»
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Попову грозит тюремный срок
Попову грозит тюремный срок Фото:

Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, арестованному по делу о мошенничестве, военные следователи предъявили окончательное обвинение. Как сообщает ТАСС, к обвинениям добавлен пункт о служебном подлоге.

«Военные следователи предъявили Попову обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог <...>», — уточнили ТАСС в правоохранительных органах. Отмечается, что Попов свою вину не признает.

В случае признания вины, генерал-майор может столкнуться с серьезным наказанием, поскольку санкция по статье о мошенничестве предусматривает до десяти лет лишения свободы. Что касается служебного подлога, то за него Попову может грозить до четырех лет тюремного заключения.

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Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, арестованному по делу о мошенничестве, военные следователи предъявили окончательное обвинение. Как сообщает ТАСС, к обвинениям добавлен пункт о служебном подлоге. «Военные следователи предъявили Попову обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог <...>», — уточнили ТАСС в правоохранительных органах. Отмечается, что Попов свою вину не признает. В случае признания вины, генерал-майор может столкнуться с серьезным наказанием, поскольку санкция по статье о мошенничестве предусматривает до десяти лет лишения свободы. Что касается служебного подлога, то за него Попову может грозить до четырех лет тюремного заключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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