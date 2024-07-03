Врач-дерматолог раскрыла опасный способ загорать, который провоцирует рак кожи

Альтернативой солнечному загару является солярий. Однако он также небезопасен и может спровоцировать рак кожи. Об этом заявила врач-дерматолог Ирина Григорьева.
«Солярии абсолютно небезопасны. С ростом популярности соляриев увеличивается и число случаев рака кожи. Научные данные свидетельствуют, что более 90% всех случаев рака кожи вызваны избыточным воздействием УФ-лучей, будь то от солнечного облучения или использования соляриев», — передает заявление эксперта сетевое «Transsibinfo.com». Врач добавила, что солярии признаны канцерогенами.
Григорьева отметила, что один сильный солнечный ожег увеличивает в два раза вероятность развития рака кожи в будущем. Самым агрессивным онкологическим кожным заболеванием является меланома. Она быстро распространяется и имеет высокие шансы на развитие метастаз, добавила врач.
Единственным относительно безопасным способом со слов Григорьевой являются средства автозагара. Опасение экспертов вызывает содержащийся в них дигидроксиацетон — ингредиент, придающий коже коричневый оттенок. Но медики считают, что при нанесении на верхний слой кожи он вряд ли вызовет серьезные проблемы.
Рак кожи также могут вызвать таблетки для загара, содержащие кантаксантин. Они делают кожу еще более чувствительной к солнечному свету, делая ее более восприимчивой к солнечным ожогам и потенциально — к онкологии. Кроме того, использование таких таблеток может привести к неожиданным изменениям цвета кожи, включая оранжевые или даже пурпурные оттенки.
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