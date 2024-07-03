Власти Кургана определили подрядчика, который снесет детское убежище

Подрядчиком, выбранным для сноса здания бывшего детского убежища на улице Климова, 59 в Кургане, стала строительная компания «Вектор». Информация об этом размещена в карточке закупки.
«Информация о месте выполнения работы: город Курган, улица Климова, 59. Информация о поставщике: „Строительная компания ‚Вектор‘“, улица Крылова, 110», — сообщается на сайте госзакупок.
Сообщалось, что власти Кургана хотят снести бывшее здание Никольского детского убежища, построенного в 1908 году. Дом, представляющий собой историко-культурную ценность, признан аварийным. Убежище было построено известным курганским благотворителем и меценатом Дмитрием Ивановичем Смолиным. В 1890 году состоялось открытие «Детского общежития», которое предоставило кровь и учебу 20 нуждающимся детям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Подрядчиком, выбранным для сноса здания бывшего детского убежища на улице Климова, 59 в Кургане, стала строительная компания «Вектор». Информация об этом размещена в карточке закупки. «Информация о месте выполнения работы: город Курган, улица Климова, 59. Информация о поставщике: „Строительная компания ‚Вектор‘“, улица Крылова, 110», — сообщается на сайте госзакупок. Сообщалось, что власти Кургана хотят снести бывшее здание Никольского детского убежища, построенного в 1908 году. Дом, представляющий собой историко-культурную ценность, признан аварийным. Убежище было построено известным курганским благотворителем и меценатом Дмитрием Ивановичем Смолиным. В 1890 году состоялось открытие «Детского общежития», которое предоставило кровь и учебу 20 нуждающимся детям.