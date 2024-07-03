Чем известен город Юйлинь, откуда в Курган приехала китайская делегация

Делегация из города Юйлинь приехала в Курган

04 июля 2024 в 08:54 Размер текста - 17 +

Делегации планируют показать курганские предприятия (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В июле 2024 года делегация из города Юйлинь (провинция Шэньси, КНР) прибыла в Курган. Город является крупным центром фармацевтики, а также входит в «Золотой треугольник» энергетической индустрии и химической промышленности Китая. Чем известен Юйлинь и зачем китайская делегация приехала в Курган — в материале URA.RU. Бизнес в Юйлине Город является крупным центром фармацевтики и традиционной китайской медицины. Он известен как лекарственная столица Южного Китая. Ежегодно в городе проводится ярмарка традиционной китайской медицины. Кроме того, в промышленном парке Лучуань расположен международный оптовый рынок специй, на котором ежегодно сумма сделок составляет около 30 миллиардов юаней (356,8 миллиарда рублей). Готовые специи экспортируются в США, Корею, Японию, Таиланд, Малайзию и другие страны. Энергетика и промышленность Юйлинь входит в «Золотой треугольник» энергетической индустрии и химической промышленности Китая: здесь добывают уголь, природный газ и нефть. Городской округ является базой по обеспечению национальной энергетической безопасности. В последние годы город поставил целью создание образцовой инновационной зоны в области революционных энергетических технологий. Акцент был сделан на создании научно-технических инновационных решений, исследовании ключевых технологий и продвижении решений по переходу на зеленую и низкоуглеродную энергетику. Также в Юйлине было запущено самое масштабное в мире производство этанола из каменного угля. Технологию DMTE разработал Даляньский институт химической физики совместно с государственной компанией «Нефтяная группа Шэньси Яньчан». При производстве кокса собирается газ, из которого производится метанол. Затем после серии реакций метанола в присутствии катализаторов производится этанол. На предприятии используется оборудование только отечественного производства и ежегодно вырабатывается 600 тысяч тонн этанола. Экономическое развитие В 2023 году ВВП города составил 709,14 миллиарда юаней, что сделало его первым непровинциальным столичным городом в центральном и западном Китае, достигшим отметки в 700 миллиардов юаней. В Юйлине введена льготная политика по стимулированию инвестиций и развитию бизнес-среды. Зачем делегация из Юйлиня приехала в Курган Делегацию в Кургане встретил врио мэра города Антон Науменко. Гостей поприветствовал ансамбль «Цветень» в традиционных русских нарядах. Для гостей запланированы экскурсии, встречи и посещения курганских предприятий. До этого сообщалось, что с городом Юйлинь планировалось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере инвестиций и экспорта продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В июле 2024 года делегация из города Юйлинь (провинция Шэньси, КНР) прибыла в Курган. Город является крупным центром фармацевтики, а также входит в «Золотой треугольник» энергетической индустрии и химической промышленности Китая. Чем известен Юйлинь и зачем китайская делегация приехала в Курган — в материале URA.RU. Город является крупным центром фармацевтики и традиционной китайской медицины. Он известен как лекарственная столица Южного Китая. Ежегодно в городе проводится ярмарка традиционной китайской медицины. Кроме того, в промышленном парке Лучуань расположен международный оптовый рынок специй, на котором ежегодно сумма сделок составляет около 30 миллиардов юаней (356,8 миллиарда рублей). Готовые специи экспортируются в США, Корею, Японию, Таиланд, Малайзию и другие страны. Юйлинь входит в «Золотой треугольник» энергетической индустрии и химической промышленности Китая: здесь добывают уголь, природный газ и нефть. Городской округ является базой по обеспечению национальной энергетической безопасности. В последние годы город поставил целью создание образцовой инновационной зоны в области революционных энергетических технологий. Акцент был сделан на создании научно-технических инновационных решений, исследовании ключевых технологий и продвижении решений по переходу на зеленую и низкоуглеродную энергетику. Также в Юйлине было запущено самое масштабное в мире производство этанола из каменного угля. Технологию DMTE разработал Даляньский институт химической физики совместно с государственной компанией «Нефтяная группа Шэньси Яньчан». При производстве кокса собирается газ, из которого производится метанол. Затем после серии реакций метанола в присутствии катализаторов производится этанол. На предприятии используется оборудование только отечественного производства и ежегодно вырабатывается 600 тысяч тонн этанола. В 2023 году ВВП города составил 709,14 миллиарда юаней, что сделало его первым непровинциальным столичным городом в центральном и западном Китае, достигшим отметки в 700 миллиардов юаней. В Юйлине введена льготная политика по стимулированию инвестиций и развитию бизнес-среды. Делегацию в Кургане встретил врио мэра города Антон Науменко. Гостей поприветствовал ансамбль «Цветень» в традиционных русских нарядах. Для гостей запланированы экскурсии, встречи и посещения курганских предприятий. До этого сообщалось, что с городом Юйлинь планировалось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере инвестиций и экспорта продукции.