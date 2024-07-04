Минфин даст возможность сэкономить на длинных вкладах

РБК: Минфин согласовал параметры расчета налога на длинные вклады
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Налогоплательщики с длинными вкладами смогут платить меньше Фото:

Льготы по налогу на доходы физических лиц будут действовать на депозиты, срок действия которых превышает 15 месяцев. Оплата налога производится в конце срока действия длинного вклада. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ законопроекта и источник в правительстве.

«Минфин определился с требованиями к вкладам, по которым с 2025 года начнут действовать льготы по налогу на доходы физических лиц. Как следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, срок действия такого депозита, согласно условиям банковского договора, должен превышать 15 месяцев, а выплата процентов по нему должна производиться в конце срока действия», — пишет РБК.

Руководитель практики налогового консалтинга для частных клиентов «ФБК Legal» Лилия Юлгушева объяснила на примере, как будут действовать льготы. Например, человек открыл вклад на один миллион рублей, срок — 24 месяца, ставка — 17% годовых. Если допустить, что ключевая ставка Центрального Банка не изменится и будет составлять 16% годовых, то в конце срока действия вклада этот человек получит 340 тысяч рублей, из которых только 20 тысяч будут облагаться налогом. Налог в таком случае составит примерно две с половиной тысячи рублей.

В марте 2024 года власти подняли вопрос об устранении налоговой несправедливости для вкладчиков с долгосрочными депозитами. Для этого они предложили изменить порядок расчета НДФЛ на процентный доход по длинным вкладам. В апреле ЦБ поддержал это предложение.

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Льготы по налогу на доходы физических лиц будут действовать на депозиты, срок действия которых превышает 15 месяцев. Оплата налога производится в конце срока действия длинного вклада. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ законопроекта и источник в правительстве. «Минфин определился с требованиями к вкладам, по которым с 2025 года начнут действовать льготы по налогу на доходы физических лиц. Как следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, срок действия такого депозита, согласно условиям банковского договора, должен превышать 15 месяцев, а выплата процентов по нему должна производиться в конце срока действия», — пишет РБК. Руководитель практики налогового консалтинга для частных клиентов «ФБК Legal» Лилия Юлгушева объяснила на примере, как будут действовать льготы. Например, человек открыл вклад на один миллион рублей, срок — 24 месяца, ставка — 17% годовых. Если допустить, что ключевая ставка Центрального Банка не изменится и будет составлять 16% годовых, то в конце срока действия вклада этот человек получит 340 тысяч рублей, из которых только 20 тысяч будут облагаться налогом. Налог в таком случае составит примерно две с половиной тысячи рублей. В марте 2024 года власти подняли вопрос об устранении налоговой несправедливости для вкладчиков с долгосрочными депозитами. Для этого они предложили изменить порядок расчета НДФЛ на процентный доход по длинным вкладам. В апреле ЦБ поддержал это предложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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