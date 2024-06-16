В России решили увеличить страхование средств на вкладах

В России решено увеличить страхование средств на вкладах от трех лет до 2,8 миллиона рублей. Механизм может заработать в 2025 году, рассказал зампред Совфеда Николай Журавлев.
«Власти договорились увеличить страхование средств на вкладах от трех лет до 2,8 миллиона рублей. Механизм может заработать уже в 2025 году. В крупнейших банках позитивно оценили инициативу», — пишут «Известия» со ссылкой на слова Журавлева.
В апреле повышение размера страхования средств на долгосрочных депозитах поддержал Центральный банк РФ (ЦБ), но тогда предлагалось установить порог в два миллиона рублей. Повышение ставки станет механизмом стимулирования длинных денег и альтернативой уменьшению налога на проценты по вкладам, пояснил Журавлев. Сейчас средства россиян на депозитах застрахованы на 1,4 миллиона рублей. Участники рынка положительно отнеслись к повышению страховки средств на вкладах. Это положительно скажется на доверии населения к банковским продуктам, говорят эксперты.
Депутат Госдумы Евгений Федоров ранее предложил ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов. Он предлагает исключить средства таких физлиц из системы страхования вкладов. Данные лица получают средства из иностранных источников на ведение публичной антироссийской деятельности, но при наступлении страхового случая российская сторона обязана компенсировать им денежные средства, пояснил депутат, пишет RT.
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