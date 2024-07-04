В Госдуме хотят разрешить водить авто людям с ампутированными руками

Депутат Горячева: людям с ампутированными руками нужно разрешить водить авто
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Горячева предлагает разрешить получение прав людям без обеих рук Фото:

Если инвалиды с обеими ампутированными руками, в частности, участники СВО, могут сдать экзамен в автошколе, то им следует выдать водительское удостоверение. Так считает депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева.

«С СВО возвращаются ребята, которым после ранений приходится перестраивать свою жизнь. Наше первое предложение — это разрешить выдавать водительские удостоверения инвалидам с ампутациями обеих верхних конечностей, если они могут достойно сдать экзамены в автошколе», — заявила Ксения Горячева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, возможность водить машину значительно улучшает качество жизни. Горячева обратилась в Минтруд РФ с вопросом о наличии права у граждан с ампутированными руками получить права после сдачи экзамена в автошколе.

Ранее стало известно о появлении в Москве каршеринга для людей с ампутированными ногами. В них оборудован ручной привод, дублирующий педали, и специальное устройство для посадки водителя. Стоимость аренды таких автомобилей стандартная, но заказывать их нужно минимум за четыре часа до планируемой поездки. Об этом сообщает «Царьград».

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Если инвалиды с обеими ампутированными руками, в частности, участники СВО, могут сдать экзамен в автошколе, то им следует выдать водительское удостоверение. Так считает депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева. «С СВО возвращаются ребята, которым после ранений приходится перестраивать свою жизнь. Наше первое предложение — это разрешить выдавать водительские удостоверения инвалидам с ампутациями обеих верхних конечностей, если они могут достойно сдать экзамены в автошколе», — заявила Ксения Горячева в беседе с РИА Новости. По ее словам, возможность водить машину значительно улучшает качество жизни. Горячева обратилась в Минтруд РФ с вопросом о наличии права у граждан с ампутированными руками получить права после сдачи экзамена в автошколе. Ранее стало известно о появлении в Москве каршеринга для людей с ампутированными ногами. В них оборудован ручной привод, дублирующий педали, и специальное устройство для посадки водителя. Стоимость аренды таких автомобилей стандартная, но заказывать их нужно минимум за четыре часа до планируемой поездки. Об этом сообщает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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