Российский сухогруз на неделю застрял у берегов Стамбула

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Российский сухогруз сняли с мели и провели оценку ущерба судна Фото:

Прибывший из России сухогруз Lady Ayana спустя неделю сняли с мели у берегов Стамбула. Об этом говорится в пресс-релизе генерального управления береговой охраны Турции.

«Севший на мель 28 июня сухогруз Lady Ayana отбуксирован в безопасное место», — говорится в пресс-релизе береговой охраны. Информацию передает РИА Новости. Перед тем, как начать эту операцию, водолазы провели оценку ущерба судна.

Следовавший из России с грузом пшеницы 169-метровый сухогруз Lady Ayana сел на мель 28 июня у берегов района Ешилкей в Мраморном море. Министерство транспорта Турции оперативно отреагировало на происшествие, направив буксир и катер для оказания помощи судну, плавающему под флагом Барбадоса, и эвакуации его экипажа, пишет «Национальная служба новостей».

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Прибывший из России сухогруз Lady Ayana спустя неделю сняли с мели у берегов Стамбула. Об этом говорится в пресс-релизе генерального управления береговой охраны Турции. «Севший на мель 28 июня сухогруз Lady Ayana отбуксирован в безопасное место», — говорится в пресс-релизе береговой охраны. Информацию передает РИА Новости. Перед тем, как начать эту операцию, водолазы провели оценку ущерба судна. Следовавший из России с грузом пшеницы 169-метровый сухогруз Lady Ayana сел на мель 28 июня у берегов района Ешилкей в Мраморном море. Министерство транспорта Турции оперативно отреагировало на происшествие, направив буксир и катер для оказания помощи судну, плавающему под флагом Барбадоса, и эвакуации его экипажа, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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