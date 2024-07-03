03 июля 2024

Челябинским бойцам подарили машины пьяных рецидивистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, уаз, военные, военный, машина уаз, зона сво
Три автомобиля передали для нужд военных Фото:
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Судебные приставы Коркино Челябинской области передали военному ведомству три автомобиля, конфискованные у водителей, уличенных в повторном управлении в нетрезвом виде. Транспортные средства, в числе которых Opel Astra и два автомобиля ВАЗ, стали государственной собственностью после решения суда, сообщили URA.RU в ГУ Федеральной службы судебный приставов региона.

«Автомобили осужденных как средства совершения преступлений были конфискованы в доход государства», — сообщили в Коркинском отделе судебных приставов. Владельцы транспортных средств ранее были наказаны за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Владельцы конфискованных автомобилей ранее подвергались административному наказанию, а затем были осуждены по уголовной статье за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Суд назначил им обязательные работы, а их автомобили были изъяты в пользу государства. Теперь эти машины будут служить нуждам военного ведомства и уже переданы военным.

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Судебные приставы Коркино Челябинской области передали военному ведомству три автомобиля, конфискованные у водителей, уличенных в повторном управлении в нетрезвом виде. Транспортные средства, в числе которых Opel Astra и два автомобиля ВАЗ, стали государственной собственностью после решения суда, сообщили URA.RU в ГУ Федеральной службы судебный приставов региона. «Автомобили осужденных как средства совершения преступлений были конфискованы в доход государства», — сообщили в Коркинском отделе судебных приставов. Владельцы транспортных средств ранее были наказаны за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Владельцы конфискованных автомобилей ранее подвергались административному наказанию, а затем были осуждены по уголовной статье за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Суд назначил им обязательные работы, а их автомобили были изъяты в пользу государства. Теперь эти машины будут служить нуждам военного ведомства и уже переданы военным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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