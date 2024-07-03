Челябинским бойцам подарили машины пьяных рецидивистов

Судебные приставы Коркино Челябинской области передали военному ведомству три автомобиля, конфискованные у водителей, уличенных в повторном управлении в нетрезвом виде. Транспортные средства, в числе которых Opel Astra и два автомобиля ВАЗ, стали государственной собственностью после решения суда, сообщили URA.RU в ГУ Федеральной службы судебный приставов региона.
«Автомобили осужденных как средства совершения преступлений были конфискованы в доход государства», — сообщили в Коркинском отделе судебных приставов. Владельцы транспортных средств ранее были наказаны за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Владельцы конфискованных автомобилей ранее подвергались административному наказанию, а затем были осуждены по уголовной статье за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Суд назначил им обязательные работы, а их автомобили были изъяты в пользу государства. Теперь эти машины будут служить нуждам военного ведомства и уже переданы военным.
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