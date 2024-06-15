Миддлтон впервые вышла на публику после обнаружения рака: фоторепортаж с парада в честь Карла III

Кейт Миддлтон появилась на церемонии в честь официального дня рождения Карла III

15 июня 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Кейт Миддлтон вместе с семьей прибыла на парад в честь дня рождения Карла III Фото: Alberto Pezzali/AP/TASS Принцесса Уэльская, 42-летняя Кейт Миддлтон, впервые вышла в свет после новостей о ее борьбе с онкологическим заболеванием. Она сопровождала своего мужа, принца Уильяма, на ежегодном военном шоу Trooping the Colour. Яркие кадры с парада по случаю официального дня рождения (по традиции британские монархи отмечают официальный день рождения летом, вне зависимости от реальной даты) короля Великобритании Карла III в Лондоне — в материале URA.RU. Папарацци зафиксировали момент, когда Миддлтон прибыла с семьей в Букингемский дворец на автомобиле. Затем принцесса пересела в карету вместе с детьми для участия в королевском кавалерийском параде. Принцесса Уэльская наблюдала за парадом с балкона дворца. Для этого мероприятия она выбрала элегантное белое платье и широкополую шляпу. Кейт Миддлтон и Карл III: Отсутствие на публике и здоровье Новость по теме Куда пропала Кейт Миддлтон, которую Захарова посоветовала искать главе Минобороны Британии Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не появлялась на публике с декабря 2023 года, что вызвало множество слухов и теорий заговора. Первоначально ее отсутствие объясняли операцией на брюшной полости в январе 2024 года, но с течением времени начали распространяться слухи о серьезном заболевании и личных проблемах в семье. Чтобы прекратить домыслы, Кейт Миддлтон обратилась к публике с видеообращением, где призналась, что у нее была обнаружена злокачественная опухоль. Она выразила благодарность за поддержку и рассказала о перенесенной операции на брюшную полость и результатах анализов, которые выявили раковые клетки. После этого ей было рекомендовано пройти курс химиотерапии. Новость по теме Что со здоровьем Карла III, слух о смерти которого запустили СМИ Карл III О здоровье 75-летнего монарха Карла III стало известно в начале февраля, у него диагностировали рак. Диагноз был поставлен во время госпитализации, связанной с увеличением простаты. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что заболевание находится на ранней стадии, и подчеркнул, что это не рак простаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Принцесса Уэльская, 42-летняя Кейт Миддлтон, впервые вышла в свет после новостей о ее борьбе с онкологическим заболеванием. Она сопровождала своего мужа, принца Уильяма, на ежегодном военном шоу Trooping the Colour. Яркие кадры с парада по случаю официального дня рождения (по традиции британские монархи отмечают официальный день рождения летом, вне зависимости от реальной даты) короля Великобритании Карла III в Лондоне — в материале URA.RU. Папарацци зафиксировали момент, когда Миддлтон прибыла с семьей в Букингемский дворец на автомобиле. Затем принцесса пересела в карету вместе с детьми для участия в королевском кавалерийском параде. Принцесса Уэльская наблюдала за парадом с балкона дворца. Для этого мероприятия она выбрала элегантное белое платье и широкополую шляпу. Кейт Миддлтон не появлялась на публике с декабря 2023 года, что вызвало множество слухов и теорий заговора. Первоначально ее отсутствие объясняли операцией на брюшной полости в январе 2024 года, но с течением времени начали распространяться слухи о серьезном заболевании и личных проблемах в семье. Чтобы прекратить домыслы, Кейт Миддлтон обратилась к публике с видеообращением, где призналась, что у нее была обнаружена злокачественная опухоль. Она выразила благодарность за поддержку и рассказала о перенесенной операции на брюшную полость и результатах анализов, которые выявили раковые клетки. После этого ей было рекомендовано пройти курс химиотерапии. О здоровье 75-летнего монарха Карла III стало известно в начале февраля, у него диагностировали рак. Диагноз был поставлен во время госпитализации, связанной с увеличением простаты. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что заболевание находится на ранней стадии, и подчеркнул, что это не рак простаты.